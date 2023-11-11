بعد فوز النصر على الوحدة.. نواف العقيدي تحت المنظار لهذا السبب!

وضع جماهير نادي النصر السعودي حارس مرمى فريقهم تحت المنظار في الساعات القليلة الماضية بسبب ثقته المفرطة في عمل تمريرات خطرة من مركز حساس، وكادت بالفعل الكرات المرتدة ضده أن تحدث مشكلات تضيع الفوز المستحق لناديه، وترجم الجمهور جميع مواقفه وإنجازاته بعمل وسم باسم اللاعب ليتصدر منصة “إكس” ويدور الحديث حوله من جميع الجوانب، وفي السطور القادمة نطلع حضراتكم عن أبرز أراء الجمهور وأهم ملاحظاتهم على حارس ناديهم.

صورة- المصدر: منصة إكس

أتمنى التنبيه عليه وبشدة

وكتب اللاعب بدر القدير، أحد اللاعبين السابقين في النصر، تدوينة خاصة جدا حول اللاعب وقال “نواف العقيدي يجب ينبه عدم الفلسفة وإحراج زملائه بالباصات المحرجة، والخاطئة بكثرة للأسف تكرارها كتير، أتمنى التنبيه عليه وبشدة”.

نواف العقيدي يجب ينبه عدم الفلسفه

واحراج زملائه بالباصات المحرجه والخاطئه بكثرة للاسف تكرارها كثير

اتمنى التنبيه عليه وبشده .. pic.twitter.com/IVhpLWbei7 — بدر القدير /لاعب سابق نادي النصر (@Badar1384) November 11, 2023

أفضل حارس

ومن ناحية أخرى، عد «سعد الفرشان» إنجازات نادي النصر كلها هذا الموسم، وأضاف أن أفضل حارس من نادي النصر، وهو الحارس نواف العقيدي.

النصر

في العربية و الآسيوية وكأس الملك سلمان

والدوري السعودي روشن لعب 26 مباراة رسيمة

العربية 4 فوز التعادل 2

سجل من الأهداف 11 أستقبل 4

بطل البطولة العربية

هدف البطولة؛ كرستيانو

أفضل حارس؛ نواف العقيدي

الآسيوية 5 فوز

سجل من الأهداف 16هدف

أستقبل من الأهداف 7

متصدر مجموعتة كأس… — سعد الفرشان (@saas112231) November 11, 2023

وقال «محمد الحسيني» مباركاً لنادي النصر فوزه على نادي الوحده قبل التوقف “ألف مبروك للعالمي، وإن كان هناك ملاحظات على لاعبي النصر”.

وبدأ الحسيني يسرد هذه الملاحظات، وكان أولها هو :

لعب نواف العقيدي بثقة مفرطة بمعظم المباريات، واليوم أحرج زملاؤه وفريقه في أكثر من كرة مرتدة وكادت أن تكون هدف.

خط الهجوم يحتاج إلى تركيز دقيق لاستغلال الفرص والتي لو تمت الليلة لتضاعفت النتيحة، والعمري يبدع ويسجل.

#النصر_الوحده

ألف مبروك للعالمي وإن كان هناك ملاحظات على لاعبي النصر هي لعب نواف العقيدي بثقة مفرطة بمعظم المباريات واليوم أحرج زملاؤة وفريقة بكذاكرة إرتدت وكادت تكون أهداف؟! كذلك خط الهجوم يحتاج تركيز دقيق لإستغلال الفرص والتي لوتمت الليلة لتضاعفت النتيجة؟!

العمري يُبدع ويسجل،، pic.twitter.com/Fl2scb7RXA — محمد الحسيني MBS🇸🇦 (@abueid443) November 11, 2023

وحقق نادي النصر مساء السبت فوزا مستحقا على نظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة رقم 13 من دوري المحترفين السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف النصر كل من: أليكس تيليس في الدقيقة 11، وعبد الإله العمري في الدقيقة 39، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 50.

ونجح اللاعب انسيلمو في تقليص فارق الأهداف إلى هدفين في الدقيقة 81 من عمر المباراة من رأسية قوية ورائعة لتسكن شباك النصر.

وبذلك فقد رفع نادي النصر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد الوحدة عند النقطة 16 بالمركز التاسع.