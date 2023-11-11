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بعد فوز النصر على الوحدة.. نواف العقيدي تحت المنظار لهذا السبب!

أحمد مراد

وضع جماهير نادي النصر السعودي حارس مرمى فريقهم تحت المنظار في الساعات القليلة الماضية بسبب ثقته المفرطة في عمل تمريرات خطرة من مركز حساس، وكادت بالفعل الكرات المرتدة ضده أن تحدث مشكلات تضيع الفوز المستحق لناديه، وترجم الجمهور جميع مواقفه وإنجازاته بعمل وسم باسم اللاعب ليتصدر منصة “إكس” ويدور الحديث حوله من جميع الجوانب، وفي السطور القادمة نطلع حضراتكم عن أبرز أراء الجمهور وأهم ملاحظاتهم على حارس ناديهم.

نواف العقيدي يستهتر في تمرير الكرة للمدافعين ويغضب الجماهير

صورة- المصدر: منصة إكس

أتمنى التنبيه عليه وبشدة

وكتب اللاعب بدر القدير، أحد اللاعبين السابقين في النصر، تدوينة خاصة جدا حول اللاعب وقال “نواف العقيدي يجب ينبه عدم الفلسفة وإحراج زملائه بالباصات المحرجة، والخاطئة بكثرة للأسف تكرارها كتير، أتمنى التنبيه عليه وبشدة”.

أفضل حارس

ومن ناحية أخرى، عد «سعد الفرشان» إنجازات نادي النصر كلها هذا الموسم، وأضاف أن أفضل حارس من نادي النصر، وهو الحارس نواف العقيدي.

وقال «محمد الحسيني» مباركاً لنادي النصر فوزه على نادي الوحده قبل التوقف “ألف مبروك للعالمي، وإن كان هناك ملاحظات على لاعبي النصر”.

وبدأ الحسيني يسرد هذه الملاحظات، وكان أولها هو :

  • لعب نواف العقيدي بثقة مفرطة بمعظم المباريات، واليوم أحرج زملاؤه وفريقه في أكثر من كرة مرتدة وكادت أن تكون هدف.
  • خط الهجوم يحتاج إلى تركيز دقيق لاستغلال الفرص والتي لو تمت الليلة لتضاعفت النتيحة، والعمري يبدع ويسجل.

وحقق نادي النصر مساء السبت فوزا مستحقا على نظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة رقم 13 من دوري المحترفين السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف النصر كل من: أليكس تيليس في الدقيقة 11، وعبد الإله العمري في الدقيقة 39، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 50.

ونجح اللاعب انسيلمو في تقليص فارق الأهداف إلى هدفين في الدقيقة 81 من عمر المباراة من رأسية قوية ورائعة لتسكن شباك النصر.

وبذلك فقد رفع نادي النصر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد الوحدة عند النقطة 16 بالمركز التاسع.

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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