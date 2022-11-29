بعد فوز المنتخب السنغالي على الإكوادور وضمان التأهل… ما هو المنتخب المتوقع مواجهته في الدور القادم من مونديال قطر 2022

تمكن المنتخب السنغالي من تحقيق إنتصار صعب على المنتخب الإكوادوري بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى بمونديال قطر 2022، ويصعد للدور القادم كثاني المجموعة.

إستطاع المنتخب السنغالي من إحراز الهدف الأول عند الدقيقة 44 عن طريق اللاعب ” إسمايلا سار “، ولكن تمكن المنتخب الإكوادوري من معادلة النتيجة عند الدقيقة 67 عن طريق اللاعب ” كايسيدو “، ولكن بعد 3 دقائق فقط أحرز المنتخب السنغالي هدف الفوز عن طريق اللاعب ” كوليبالي “، لتنتهي أحداث المباراة بفوز المنتخب السنغالي بهدفين لهدف، والوصول للنقطة السادسة والتأهل للدور القادم، ويودع المنتخب الإكوادوري مونديال كأس العالم 2022.

وسيلتقي المنتخب السنغالي في الدور القادم ” أول المجموعة الثانية ” والذي سيتحدد في مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، حيث أن الجميع يرشح صعود المنتخب الإنجليزي كأول المجموعة حال تمكن من الفوز على المنتخب الويلزي.