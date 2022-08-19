بعد فوز المصرى على الاسماعيلى.. راحه سلبية وصفقات وعقود وغياب ابوسليمه واموتو عن مباراة البنك الاهلي

قرر الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق النادى المصرى، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد ، عقب فوز النسور الخضر على الاسماعيلى بأربعة أهداف لهدف ، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري .

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدا السبت بمعسكره المغلق ببرج العرب، استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر اقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من أغسطس الجاري.

و تأكد غياب الثنائي إسلام أبو سليمة وأوستين اموتو ، عن قائمة المصري لمباراة البنك الأهلي لتراكم الإنذارات.

صفقات وعقود

وعلى صعيد آخر ذكر مصدر بالنادى المصرى ان الجزائري عبد الرحيم دغموم، مهاجم وفاق سطيف والمنتخب الاولميبى للجزائر، سيصل القاهره خلال ساعات لتوقيع الكشف الطبي وتوقيع عقده الجديد مع النادى المصرى بعدما فعل كامل أبو على مرشح رئاسة مجلس إدارة المصرى ، الشرط الجزائي مع ناديه المقدر (٢٥٠ الف دولار ) .

ومن جهه اخرى تم توقيع عقد رعايه ثاني للنادى المصري بعد عقد أبناء سيناء للمقاولات لشركة قطونيل، وحزمة لاعيببن على بعد مرمى حجر من الفريق .