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بعد فوز الاتحاد والنصر تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023

حسين غيضان الهدهودي

يتابع عشاق كرة القدم الدوري السعودي الممتاز للمحترفين، فقد أصبح الدوري السعودي من الدوريات التي يتابعها الملايين من محبي كرة القدم في الوطن العربي والعالم، وذلك عقب انضمام النجم العالمي كريستيانو رونالدو البرتغالي، كما انضم العديد من اللاعبين المحترفين من آسيا وأفريقيا، وقد أصبح الدوري السعودي مشتعلا للغاية وصارت المنافسة فيه شرسة بين كبار الأندية في السعودية.

الدوري السعودي 2023

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يتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي نسخة 2023، وذلك بعد أن وصلنا للجولة 22 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ثم يليه في الوصافة فريق النصر السعودي، وأما المركز الثالث فنجد فريق الهلال والشباب يتنافسان عليه، لذلك يحمل الدوري السعودي منافسة شرسة بين الأندية الكبرى بالمملكة السعودية، مما يجعل المتابعون يتحمسون كثيرا لمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بالدوري السعودي.

بينما يحتل فريق الباطن المركز الأخير بالدوري برصيد اثني عشرة نقطة حصدها من 22 مباراة خاضها الفريق بالدوري، ثم نجد فريق العدالة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة، ويحتل فريق الخليج المركز الرابع عشر بنفس عدد رصيد فريق العدالة.

جدول ترتيب الأندية السعودية للمحترفين

اشتعل الدوري السعودي كثيرا في الجولات الأخيرة الماضية، وتنافس فريقي الاتحاد والنصر على زعامة الدوري السعودي، حيث فاز فريق النصر بخماسية نظيفة على فريق العدالة، كما استطاع فريق الاتحاد أن يحقق انتصار ساحقا على فريق ضمك بثلاثية نظيفة.

يأتي ترتيب الدوري السعودي حتى لحظة كتابة هذا المقال على النحو الآتي:

الاتحاد: 53 نقطة.

النصر: 52 نقطة.

الهلال: 45 نقطة.

الشباب: 44 نقطة.

التعاون: 36 نقطة.

الفتح: 32 نقطة.

ضمك: 28 نقطة.

الطائي: 27 نقطة.

الرائد: 26 نقطة.

الفيحاء: 24 نقطة.

أبها: 24 نقطة.

الاتفاق:23 نقطة.

الوحدة: 22 نقطة.

الخليج: 17 نقطة.

العدالة: 17 نقطة.

الباطن: 12 نقطة.

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حسين غيضان الهدهودي

مدون وكاتب أخبار على موقع نجوم مصرية، أكتب في الرياضة والتعليم والإقتصاد وفي كل شئ يخص الوطن العربي.

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