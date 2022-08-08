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بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد.. تعرف على إحصائيات المباراة وتفاعل الجمهور مع المباراة

خالد عبد الناصر السعداوي

انتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية أمس الأحد الموافق 7 أغسطس، ضمن منافسات الأسبوع 29 من بطولة الدوري الممتاز بفوز الأهلى بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل الهدف الأول للمارد الأحمر اللاعب احمد سيد غريب في الدقيقة 35 من عمر اللقاء عن طريق المتابعة.

الهدف الأول للأهلي أمام الاتحاد السكندري

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وسجل اللاعب زياد طارق هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 44 بعد مراوغة رائعة وتسديدة أروع داخل منطقة الجزاء.

هدف اللاعب زياد طارق الثاني للأهلي أمام الاتحاد السكندري

وفي الدقيقة 47 من عمر اللقاء سجل اللاعب أحمد سيد غريب الهدف الثالث للأهلي، عن طريق رأسية داخل منطقة الجزاء أعلى حارس المرمى.

هدف الأهلى الثالث أمام الإتحاد السكندري

أربعة قرارات حاسمة من مجلس إدارة الأهلى

وشارك الأهلي بالناشئين والعائدين من الإصابة بعد أربعة قرارات حاسمة لمجلس إدارة الأهلى وهي:

  • المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.
  • المطالبة بإيقاف حكم ال «VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.
  • عدم المشاركة في المباريات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر – السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.
  • استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، و اللاعبين العائدين من الإصابة.

ويأتي قرار مشاركة الناشئين والعائدين من الإصابة بقرار من مجلس إدارة الأهلى لإراحة الفريق الأول؛ نظرا للإجهاد الذي تعرض له الفريق طوال المسابقات المحلية والدولية ومشاركة معظم اللاعبين مع المنتخب الوطني.

إحصائيات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وكانت إحصائيات المباراة كالآتي:

  • استحواذ الأهلي بنسبة 46%، واستحواذ الاتحاد السكندري 54%.
  • 11 تسديدة للأهلي، و 6 تسديدات للاتحاد.
  • تساوى الفريقان في الضربات الركنية ب 4 ضربات ركنية لكل فريق.
  • 7 كروت صفراء حصل عليها لاعبو الاتحاد السكندري، بينما حصل لاعبو الأهلي على بطاقتين.
  • بطاقة حمراء واحدة في اللقاء للاعب الإتحاد مورو ساليفو في الدقيقة 69.

تفاعل جمهور المارد الأحمر

وأبهر ناشئين الأهلى والعائدين من الإصابة جمهور المارد الأحمر والمحللين الرياضيين، وأصبح حديث السوشيال ميديا أداء اللاعبين حيث عبر جمهور المارد الأحمر عن سعادته بأداء الفريق، وتصدر البحث عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هدف اللاعب زياد طارق ووصفه الجمهور بأنه “جول عالمي”.

خالد عبد الناصر السعداوي

كاتب مصري حاصل على ليسانس الآداب قسم الإعلام ( شعبة الصحافة ) جامعة المنصورة، أهوى رياضة كرة القدم وهدفي دائما توعية المجتمع.


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