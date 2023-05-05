بعد فوز إشبيلية على إسبانيول.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

فاز فريق إشبيلية بقيادة المدرب خوسيه لويس مينديليبار على فريق إسبانيول بقيادة المدرب لويس غارسيا فيرنانديز، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الإسباني “لا ليغا”.

وافتتح اللاعب “بريان جيل” التسجيل لفريق إشبيلية في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، ولم يفت إلا 7 دقائق فقط فعند الدقيقة 29 من زمن المباراة سجل اللاعب كريم رقيق هدف بالخطأ في مرماه، ليتعادل نادي إسبانيول مع إشبيلية، وعندما حلت الدقيقة 43 سجل اللاعب خافي بوادو الهدف الثاني لنادي إسبانيول، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيول بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 69 هدف التعديل لفريقه إشبيلية من ضربة جزاء، وسجل اللاعب باب غايي هدف التقدم والفوز بالمباراة لصالح فريق إشبيلية عند الدقيقة 88، ليحسم فريق إشبيلية الفوز بالـ 3 نقاط.

ترتيب الدوري الإسباني

ننشر لكم عبر موقع “نجوم مصرية” ترتيب الدوري الإسباني، وذلك عقب فوز إشبيلية على إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والجدول كالآتي: