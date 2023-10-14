بعد فوزه على العراق.. المنتخب القطري يواجه إيران في نهائي بطولة الأردن الرباعية

تغلب المنتخب القطري على نظيره العراقي بركلات الترجيح (6-5)، في المباراة التي أقيمت بملعب عمان الدولي، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات البطولة الرباعية الدولية الودية.

جماهير المنتخب القطري- المصدر: تويتر

وكان المنتخب العراقي مسيطرًا على المباراة نسبيًا، حيث سنحت له عدة فرص على مدار شوطي اللقاء، لكن تألُق حارس المنتخب القطري “مشعل برشم” حال دون تسجيل أي هدف.

وأجرى مدربا المنتخبين عدة تبديلات في الشوط الثاني، بحثاً عن هدف الفوز، لكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي انتهت لصالح العنابي بنتيجة (6-5).

هذا ويواجه المنتخب القطري نظيره الإيراني، في المباراة النهائية، الثلاثاء المقبل، وذلك عقب فوز المنتخب الإيراني على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس.