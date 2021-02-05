بعد فوزه على الدحيل..الأهلي يستعد لمواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية

استطاع النادي الأهلي التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد تغلبه على نادي الدحيل القطري، والذي يعتبر صاحب الأرض وممثل الدولة المنظمة للبطولة وهي قطر، وتمكن لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، من تسجيل هدف المباراة الوحيد من تسديدة خارج منطقة الـ18 في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

الأهلي يواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي

بعدما استطاع الأهلي من عبور الدحيل القطري في مباراة ربع النهائي، سيلاقي بطل أوروبا فريق بايرن ميونخ، حامل لقب دوري أبطال أوروبا يوم الأثنين الموافق 8/2/2021، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة،لتكون مباراة نصف النهائي بين الفريقين وتحسم المتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية في قطر 2021، ولكن هذا الأمر لم يخلو سخرية منصات السوشيال ميديا، بعدما كتب الحساب الرسمي لفريق بايرن ميونخ على “تويتر” :

موعدنا الأثنين 8/2

في إشارة من البافاري، إلى نتيجة مباراة بايرن ميونخ مع برشلونة الأسباني في دوري أبطال اوروبا الماضية، والتي انتهت بفوز البافاري بنتيجة ثقيلة جدا وهي 8/2، وأعتبره كثيرين أن صفحة بايرن ميونخ على وسائل التواصل الاجتماعي تحاول تذكير النادي الأهلي بمصير مشابه لما حدث لبرشلونة، لتنهال السخرية و”الكوميكسات” عبر صفحات جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، لتطالب البايرن ميونخ بألا يأخذ الامر على محمل الجدية، بالإضافة لصور ساخرة عن اللقاء المقرر إقامته يوم الأثنين القادم.

وعن أهم نقاط مباراة الأهلي والدحيل، فإن النادي الأهلي بعد هذا اللقاء يعتبر هذا الفوز الأول للمارد الأحمر على أي فريق عربي في بطولة العالم للاندية، والتي يشارك فيها الأهلي للمرة السادسة في تاريخه منذ عام 2006، بينما سيكون أول فريق عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، وفي نفس السياق، حصل مدافع النادي الأهلي أيمن أشرف على رجل المباراة بفضل مجهوداته الرائعة في مباراة الأهلي والدحيل.