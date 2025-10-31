بعد فترة من التراجع.. صلاح ينافس على هذه الجائزة

يأتي الفرعون المصري النجم المصري محمد صلاح على رأس المتنافسين على جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر، بعد ترشيح هدفه الرائع في مرمى برينتفورد ضمن قائمة الأهداف الثمانية المرشحة من رابطة بريميرليج.

محمد صلاح مرشح لجائزة هدف الشهر فى الدورى الإنجليزى

وأحرز هدف صلاح في مباراة ليفربول ضد برينتفورد (3-2)، حيث تم تسجيله بطريقة مميزة بعد سلسلة من التمريرات السريعة داخل منطقة الجزاء، ليؤكد مكانته كأحد أبرز هدافي الدوري هذا الموسم.

ويمكن القول أن الترشيح هو الأول لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي بعدما غاب عن المنافسة على جائزة أفضل لاعب أو أفضل هدف في النسخة الجارية من بطولة “بريمييرليج”.

وأظهر نادي ليفربول ترشيح محمد صلاح لجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي عبر حسابه على منصة “إكس” مصحوب بفيديو الهدف.

ونجح الفرعون محمد صلاح في تسجيل هدفًا رائعًا في مرمى برينتفورد رغم الخسارة 3-2 في المباراة التي أقيمت في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي.

واستقبل محمد صلاح الكرة بقدمه اليسرى من الوضع عاليًا قبل أن يحولها باليمنى صاروخية في مرمى برينتفورد.

وفيما يلي قائمة المرشحين الكاملة لجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي:

أنطوان سيمينيو (بورنموث 3-1 فولهام)

جاستن كلويفرت (بورنموث 3-1 فولهام)

مويسيس كايسيدو (تشيلسي 2-1 ليفربول)

لوم تشاونا (بيرنلي 2-0 ليدز)

نيك وولتمايد (برايتون 2-1 نيوكاسل)

إيميليانو بوينديا (توتنهام 1-2 أستون فيلا)

محمد صلاح (برينتفورد 3-2 ليفربول)

زيان فليمنج (وولفرهامبتون 2-3 بيرنلي)

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال الأيام المقبلة، بناءً على تصويت الجماهير إلى جانب لجنة من خبراء كرة القدم الإنجليزية.