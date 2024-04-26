بعد غياب مالكوم والدوسري.. سافيتش يقود هجوم الهلال أمام الفتح

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، تشكيلة فريقه لمواجهة الفتح، مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة 29 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024، على ملعب المملكة أرينا معقل الفريق الأزرق.

وقرر جيسوس، الدفع بالصربي سيرجي سافيتش في الخط الأمامي بدلا من خط الوسط، لتعويض غياب الثلاثي، الصربي ألكسندر ميتروفيتش والنجم السعودي سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم بسبب الإصابة.

وأصيب سالم الدوسري خلال لقاء الهلال أمام العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، أما ميتروفيتش فقد أصيب منذ فترة، وتحديدا خلال لقاء الشباب في الدوري السعودي خلال مارس الماضي.

ونشر حساب نادي الهلال، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الفريق أمام الفتح، والتي جاءت على النحو التالي:

الحارس المغربي ياسين بونو، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، رينان لودي، روبن نيفيز، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، ميشايل ديلجادو، سيرجي سافيتش

وجلس على دكة بدلاء الهلال، مجموعة من اللاعبين أبرزهم حسان تمبكتي وياسر الشهراني وعبد الإله المالكي وعبد الله الحمدان وصالح الشهري ومحمد العويس ومحمد البريك.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة بعد خوض 27 مباراة.

أما الفتح يحتل المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة.

فيما نشر حساب نادي الفتح على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيلة الفريق لمواجهة الهلال، والتي جاءت على النحو التالي:

سالم النجدي، جاكوب ريين، مروان سعدان، سفيان بن دبكة، سعيد باعطية، مختار علي، محمد الفهيد، عمار الدحيم، عثمان العثمان، كريستيانو تيلو، لوكاس زيلارايان

ويسعى الهلال لتضميد جراحه بعد توديع منافسات دوري أبطال آسيا من نصف النهائي على يد العين الإماراتي.

وخسر الهلال، مباراة الذهاب في الإمارات أمام العين بنتيجة 2-4 على ستاد هزاع بن زايد، قبل الفوز في الإياب على ملعب المملكة أرينا بنتيجة 2-1.

وقطع العين، تذكرة العبور إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-4.

وكان العين قد أطاح بالنصر خارج دوري أبطال آسيا، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح في دور الثمانية على ملعب الأول بارك معقل الفريق الأصفر.

يذكر أن الهلال توج بكأس السوبر السعودي هذا الموسم، بعد فوزه على النصر في نصف النهائي، ثم الفوز على اتحاد جدة في المباراة النهائية بنتيجة 4-1، علما بأن البطولة أقيمت في الإمارات.

وكان الهلال قد بلغ نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية للأندية) مطلع الموسم الحالي، لكنه خسر المباراة النهائية أمام النصر بنتيجة 1-2 بعد التمديد للوقت الإضافي.

وتوج الهلال بكأس موسم الرياض الودية 2024 بعد فوزه 4-3 على إنتر ميامي الذي يضم أسطورة برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، كما فاز على النصر بهدفين دون رد على ملعب المملكة أرينا.