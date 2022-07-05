بعد غياب طويل.. عودة أحمد فتوح لقيادة الجهة اليسري للزمالك أمام المقاولون

غاب اللاعب المصري أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري لفترات طويلة خلال هذا الموسم بسبب تعرضه لعدة إصابات، وابتعد فتوح مؤخراً عن اللقاءات بسبب إصابته بفيروس كورونا خاضعاً لبرنامج علاجي وتأهيلي للتخلص من الفيروس ورجوعه للفريق الأبيض في أسرع وقت، وقدم فتوح مستويات متميزة خلال الدقائق التي لعب بها هذا الموسم مع فريقه نادي الزمالك.

جاهزية أحمد فتوح لمباراة المقاولون في الدوري المصري

وأعلن الطاقم الطبي لفريق نادي الزمالك بقيادة الطبيب محمد أسامة عن جاهزية اللاعب أحمد فتوح للعب المباريات بصوره طبيعية، وعاد فتوح إلى التدريبات الجماعية منذ أيام وشارك في المران بشكل عادي، حيث بات اللاعب جاهزاً للمشاركة في مباراة المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء القادم في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

مشوار نادي الزمالك في الدوري المصري وكأس مصر

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة بعدما لعب 23 مباراة، وصعد الزمالك إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق أسوان بنتيجة هدفين لهدف ليلاقي النادي الأهلي في نهائي الكأس، وتم تحديد موعد مباراة النهائي بين قطبي الكرة المصرية يوم 21 يوليو الجاري، ويأمل فيريرا في تكرار رحلته الأولى مع الزمالك التي حصل فيها على لقبي الدوري المصري وكأس مصر وذلك في ولايته الأولى قبل أن يرحل عن تدريب الفريق ويتولي القيادة الفنية لفريق السد القطري.