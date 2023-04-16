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بعد عزله .. هل يحق لمرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك مجددا؟! | تفاصيل

أحمد عبد القوي

كشفت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة صباح اليوم الأحد 16 أبريل 2023 والموافق 25 رمضان 1444 هجريا عن قرار عزل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور من منصبه بشكل رسمي.

وذلك بعد تنفيذه لحكم قضائي يفيد بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

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كما ألزمت المحكمة نادي الزمالك بالإعلان عن انتخابات جديدة لمجلس إدارة الفريق في الفترة المقبلة لأن النادي حاليا أصبح بدون رئيس.

هل يحق لمرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك؟

وفي نفس السياق فإن التساؤلات قد تزايدت خلال هذه الفترة بين العديد من الأشخاص حول أحقية مرتضى منصور في الترشح لرئاسة نادي الزمالك مجددا من عدمها.

وهو الأمر الذي سيكون مثير للاهتمام بكل تأكيد حال ترشحه للرئاسة مجددا بسبب الجدل الكبير السائد حوله حاليا بعد سجنه لمدة شهر وزوال عضويته مع عودته مجددا بشكل غريب للرئاسة.

محامي مصري يكشف موقف مرتضى منصور

وقد تحدث المحامي المصري الشهير “محمد حامد” عن تفاصيل مهمة في هذه النقطة، وأكد حامد أن مرتضى منصور يحق له بالفعل الترشح من جديد لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات القادمة.

كما أوضخ انه يمكنه تقديم الأوراق بشكل عادي والترشح مثله مثل كل المرشحين، وذلك بالاستناد إلى البند رَقَم 4 من المادة 28 باللائحة الاسترشادية لنادي الزمالك المصري للألعاب الرياضية.

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أحمد عبد القوي

احمد عبد القوي، شاعر وكاتب مصري، يهتم بمجال الرياضة ويميل للمواضيع الرائجة المتنوعة على مستوى السوشيال ميديا في كل أنحاء الوطن العربي، سبق له العمل في عدة جرائد الكترونية صحفية، لديه ديوان شعر بعنوان "عاشق نيلك".

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