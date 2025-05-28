بعد عرض الهلال السعودى : رئيس إنتر ميلان يحسم موقف سيموني إنزاجي

أكد جوزيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان، تمسك إدارة النادي باستمرار المدير الفني سيموني إنزاجي، رغم الأنباء التي تتحدث عن عروض مغرية، أبرزها من نادي الهلال السعودي.

وقال ماروتا في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا:

إنزاجي لديه بعض المطالب التي نسعى لتلبيتها كما هو معتاد بيننا، ومن وجهة نظري، لم ينتهى دوره مع الفريق بعد، والعلاقة بيننا تقوم على الانسجام والثقة.. أنا متفائل ببقائه لفترة أطول مع الفريق.

إنزاجي : تركيزي على النهائي.. والمستقبل مؤجل لما بعد باريس

من جانبه، علق سيموني إنزاجي المدير الفنى لـ إنتر ميلان على مستقبله خلال مؤتمر صحفي عقده قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أوضح أن كل شيء سيتم حسمه بعد المباراة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، قائلاً :

النادي يعرفني جيداً، ويعرف انى لدي عروض من داخل وخارج إيطاليا، من بينها عرض سعودي.

لكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن هذه الأمور، تركيزي منصب بالكامل على النهائي المرتقب، مشدداً على علاقته القوية مع الإدارة.

وأضاف : أنا سعيد بالتواجد في إنتر والاهم الان نهائى دورى أبطال أوروبا.

الهلال يزاحم إنتر بعرض ضخم

يذكر ان تقارير صحفية فرنسية وسعودية تحدثت عن تقدم الهلال السعودي بعرض ضخم لإنزاجي تصل قيمته إلى 50 مليون يورو لمدة موسمين، وهو ما قد يشكل ضغط على إدارة إنتر إذا لم يتم التوصل لاتفاق رسمي لتجديد العقد.

مواجهة الحسم أمام باريس سان جيرمان

ويستعد إنزاجي لقيادة إنتر ميلان في مواجهة باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي وصفها المدرب الإيطالي بأنها “أهم من مستقبلي ومستقبل ماروتا وأوزيليو”.

يُذكر أن إنزاجي يرتبط بعقد مع إنتر يمتد حتى صيف 2026، إلا أن مستقبله ما زال محل اهتمام وترقب داخل أروقة النادي.