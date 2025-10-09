بعد صعود منتخب مصر.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

نجح منتخب مصر في الفوز على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة مساء الأمس الثلاثاء في المغرب، وبذلك حجز الفراعنة مقعدهم ضمن المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 بعد تصدر المجموعة على حساب كل من بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو،إثيوبيا وجيبوتي.

ونجح المنتخب المصري في حسم صدارة المجموعة بعد وصول الفارق إلى 5 نقاط مع بوركينا فاسو مع تبقي مباراة أخيرة على ختام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعد هذه المرة الرابعة التي ينجح قيها منتخب مصر في التأهل لكأس العالم والذي سيلعب في كندا وأمريكا والمكسيك، وكانت المرة الأولى والثانية في إيطاليا في عامين 1934 و1990، وتعد المشاركة الأخيرة لمنتخب الفراعنة في كأس العالم 2018 قي روسيا.

ونجح منتخب مصر في حجز مقعده مبكرًا ضمن المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026، والتي ستلعب في استضافة ثلاثية في أمريكا وكندا والمكسيك وبذلك أصبح المنتخب 19 الذي يحجز مقعده رسميًا ضمن 48 منتخب.

وتأهل كل من المنتخب الكندي والأمريكي والمكسيكي بصفتهم أصحاب الأرض بينما تأهل عن القارات حتى الان كل من:

إفريقيا: مصر، المغرب، تونس.

آسيا: الأردن، اليابان،كوريا الجنوبية، إستراليا، إيران، أوزبكستان.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراجواي، أوروجواي.

نظام كأس العالم الجديد

ومن المقرر أن يكون كأس العالم القادم هو الأول بعد تغيير نظام البطولة لتشمل 48 منتخبًا، وستقسم المنتخبات على 12 مجموعة تحمل كلًا منهم 4 منتخبات.

على أن يلعب دور 32 بعدها بنظام خروج المغلوب وحتى النهائي، وستكون استضافة البطولة في ثلاث بلدان مشتركين وهم الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.