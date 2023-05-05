بعد صعوده إلى دوري روشن.. الأهلي السعودي يفكر في التعاقد مع ثنائي ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي أهلي جدة يرغب في تسجيل عودة قوية إلى دوري روشن السعودي، من خلال إبرام صفقات تجعل الفريق قادرا على حصد لقب الدوري، في ظل تعاقد المنافسين مع لاعبين عالمين على غرار كريستيانو رونالدو في النصر.

الأهلي السعودي يفكر في ضم لوكا مودريتش وهازارد

كشفت بعض التقارير أن مجلس إدارة أهلي جدة السعودي قد تواصل مع وزارة الرياضة في المملكة، وحصل على وعد بدعم الفريق في الموسم المقبل.

وعن الصفقات التي يرغب أهلي جدة في ضمها، فكان أبرزها ثنائي ريال مدريد وهما: نجم خط الوسط لوكا مودريتش، واللاعب المميز إيدن هازارد.

يذكر أن أهلي جدة السعودي قد ضمن الصعود إلى دوري روشن تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد أن فاز على فريق هجر، ووصل للنقطة 65 في صدارة ترتيب دوري يلو.

وكان عدد من المحللين الرياضيين السعوديين قد تحدثوا عن ضرورة إبرام صفقات قوية لفريق أهلي جدة؛ إذا كان راغبا في المنافسة على لقب دوري روشن الموسم المقبل، وهو بالفعل ما تسعى إليه إدارة الأهلي في الفترة الحالية.