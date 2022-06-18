بعد شكوى لاعب اليونايتد راشفورد ضده..الطالب المصري: أثق في عادلة القانون.. ومحاميه يؤكد تعجب المحكمة من القضية

في مفاجأة قد يراها البعض أكذوبة وقد يراها الآخرون مجرد مزحة، ولكن الحقيقة أن راشفورد نجم نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي قام بمقاضاة أحد طلاب كلية الطب المتخصصين في الطب الرياضي والذي يسكن بإحدى قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية وهو الطالب محمد عصام بتهمة العنصرية.

ما السبب وراء مقاضاة راشفورد للطالب المصري؟

حسب ما قالته بعض المصادر الصحفية فإن السبب وراء مقاضاة راشفورد للطالب المصري محمد عصام هو توجيه ” عصام ” إهانات عنصرية لراشفورد في مارس الماضي .

ماذا قال محمد عصام عن مقاضاته بسبب راشفورد ؟

وعن شكوى نجم مانشيستر يونايتد ضده تحدث الطالب المصري محمد عصام، صاحب القضية المرفوعة ضده من جانب ماركوس راشفورد، مؤكدًا أن اللاعب لا يعلم شيئًا عن القضية، ولكن الأزمة تخص الشركة التي تدير له حساباته الرسمية عبر السوشيال ميديا.

وقال محمد عصام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، :

«أنا متكلمتش في موضوع اللاعب ماركوس راشفورد ده نهائي لسبب واحد، وأنا المتهم في القضية طبعًا بس خلونا نتكلم بقي أولا كده الناس بتتعامل مع الموضوع على أنه أنت فين وماركوس راشفورد فين! بُعد مسافات وبُعد مكانة بينك وبينه.. لكن أحب أقولكم وبكل أمانة وصدق من خالص قلبي أنا وماركوس راشفورد أمام طاولة القانون سواء ودي حاجة بجد أنا اتشرفت بيها من كل قلبي».

وأضاف عصام :

«تواصلت مع راشفورد عن طريق ناس في بريطانيا وقالوا إنه ميعرفش حاجة عن القضية ولا يُدير حسابه الشخصي، لكن في شركة راعية ماسكة الأكونتات بتاعته وطبعًا كله عايز تعويض من طالب دكتور بقى وأهله هيدفعوا وهيخافوا على مستقبله». وأختتم تعليقه قائلًا: «راشفورد اتعمل عليه حملة عنصرية من أهل بلده لما خسر نهائي أمم أوروبا وضيع آخر ركلة جزاء لأنه ده منتخب بلدهم ويهمهم.. لكن مع مانشستر يونايتد أنا طول عمري بدعم مانشستر وطول عمري بحب مانشستر ومش زعلان حتي من اللي بيحصل لأن مانشستر ده حب حياتي من 13 سنة لحد النهارده، وإن شاء الله البراءة جاية ومش هسيب كل من تسبب في أذى نفسي ليا بعدها وهحطهم تحت طاولة القانون اللي عندي كامل الثقة فيه».

محامي عصام يعلق على قضية راشفورد

وفي هذا السياق علق سيد سلامة محامي الطالب المصري في مداخلة هاتفية مع برنامج “جمهور التالتة” والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة “أون تايم سبورت” المصرية قائلًا : “شاب جاءني وقال لي أنا مرفوع عليً قضية من ماركوس راشفورد، وانا لم أصدقه في البداية”.

وأكمل سلامة: “أخبرني أن القضية هنا، واللاعب الإنجليزي قام بعمل توكيل لمكتب محاماة هنا، وتعجبت أن النجم الإنجليزي قرر مقاضاة مُشجع في قرية مصرية”.

وواصل سلامة حديثه قائلًا : “10 محامين ترافعوا في القضية ضد الطالب لصالح راشفورد، لدرجة إن المحكمة كانت متعجبة من القضية”.