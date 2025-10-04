بعد شائعة رفضه اللعب.. نجم ريال مدريد ينفجر بتصريحات مثيرة

في تصريحات مثيرة خرج لاعب الوسط الأوروجوياني فيدي فالفيردي عن صمته، بعدما ترددت أنباء في الصحافة الإسبانية عن رفضه المشاركة مع ريال مدريد في مواجهة كايرات ألماتي أمس الأول الثلاثاء في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعبر تصريحات جاءت في بيان مطول نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى فالفيردي بشكل قاطع هذه المزاعم، مؤكدًا أن مسيرته مع النادي الملكي لطالما ارتبطت بالتضحية والعطاء:

“قرأتُ مقالات أضرّت بشخصيتي. نعم، لعبتُ مباريات سيئة، وأنا أعترف بذلك، لكن لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يُقال إنني رفضت اللعب. لقد خضتُ مباريات رغم الكسور والإصابات، ولم أطلب يومًا إجازة أو استراحة”.

وتابع النجم الأوروجوياني أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع مدربه تشابي ألونسو، وأنه مستعد للعب في أي مركز يطلبه الجهاز الفني، حتى وإن لم يكن موقعه المفضل:

“أخبرتُ المدرب بالمركز الذي أشعر بالراحة فيه، لكنني أوضحت أنني متاح دائمًا، في أي مكان وأي مباراة”.

وانهى فالفيردي بيانه برسالة تعكس التزامه الكبير تجاه ريال مدريد: “تركتُ روحي في هذا النادي وسأواصل فعل ذلك. ربما لا يكون أدائي كافيًا في بعض الأوقات، لكنني لن أستسلم أبدًا، وسأقاتل حتى النهاية من أجل الفريق”.

تصريحات فالفيردي جاءت لوقف موجة الجدل التي أثارتها التقارير الإعلامية مؤخرًا، في وقت يعيش فيه ريال مدريد أجواءً مضطربة عقب الخسارة القاسية أمام أتلتيكو مدريد في ديربي ميتروبوليتانو.