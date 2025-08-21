بعد سحب أرض الزمالك… شوبير يوضح أسباب ايقاف أعمال الحفر في ستاد الأهلي الجديد

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة تخص ستاد النادي الأهلي الجديد، وأوضح عبر برنامجه الإذاعي الأسباب التي أدت إلى إيقاف اعمال الحفر، مشدداً على رفضه في إقحام اسم الأهلي في قضية سحب ارض نادي الزمالك بفرع السادس من أكتوبر”.

وقال شوبير:” وصلت أعمال الحفر في ستاد الأهلي إلى 10 أمتار، قبل أن تواجه الشركة المنفذة طبقة خرسانية تسببت في بعض الصعوبات، وسوف يتم التعامل معاها لمعرفة إمكانية الاستمرار”.

وواصل:” واجه النادي الأهلي صعوبات عديدة في فرع الشيخ زايد، ولكن منح الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الموافقات اللازمة لإنشاء الإستاد، مؤكداً وقتها أن الرياضة هي وسيلة للتنمية، وأن الحياة يجب أن تُعمر في هذه المنطقه”.

واضاف:” ليس من المنطقة ادخال الأهلي في قضية نادي الزمالك، فلكل نادي مشكلاته الخاصة، الأهلي شيد فرع التجمع بأموال وجهود ابنائه، جيل بعد جيل والجميع يعمل من أجل خدمة الكيان”.

وكان قد أعلن نادي الزمالك، الاثنين الماضي عن سحب ارض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي كان من المقرر إقامة فرع النادي الحديد عليها.