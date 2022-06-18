بعد رفع راشفورد شكوى ضده ..سمية الخشاب تهاجم الطالب المصري

في تصرف قد يراه البعض صادمًا لأن من فعلته مصرية وهي الفنانة سمية الخشاب وقد يراه البعض الأخر مناسبًا لرؤيتها وتصرفاتها من منطلق حرية الرأي، كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن دعمها للاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد.

سمية الخشاب تدعم راشفورد

قررت الفنانة سمية الخشاب نجمة السنيما المصرية دعم نجم اليونايتد راشفورد ضد طالب بكلية طب علاج طبيعي بجامعة القاهرة، بعد اتهام الأول للأخير بتوجيه شتائم له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم قرر مقاضاته.

وقالت سمية الخشاب، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر: «اللي عمله راشفورد تصرف صح، وهيخلي أي شخص على السوشيال ميديا يفكر مليون مرة قبل ما يكتب تعليق مش كويس أو يشتم، خلي السوشيال ميديا ترتقي شوية وتبقى طاقة إيجابية بس».

اللي عمله راشفورد تصرف صح وهيخلي اي شخص علي السوشيال ميديا يفكر مليون مره قبل ما يكتب تعليق مش كويس او يشتم، خلي السوشيال ميديا ترتقي شويه وتبقي طاقه ايجابيه بس — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 18, 2022

كما أكملت سمية الخشاب دعمها لراشفورد عبر تغريدة أخرى، كتبت فيها: «أي شخص عنصري يعتبر زيه زي المتحرش ويستاهل عقوبة».

متابعي سمية الخشاب يؤيدون دعمها لراشفورد

الجدير بالذكر أن بعض متابعي سمية الخشاب مع تغريداتها، وقام عدد كبير منهم بتأييدها، وشددوا على ضرورة أن يكون هناك استخدام جيد للسوشيال ميديا، وعدم توجيه السباب للآخرين حتى لو كان في دولة أخرى.

وفي الساعات الماضية، قرر راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، أن يقوم بمقاضاة شاب مصري من محافظة الشرقية، ويدرس بكلية علاج طبيعي جامعة القاهرة، بسبب توجيهه السباب والشتائم للاعب عبر السوشيال ميديا.

واستعان راشفورد، بـ 10 محامين للجوء إلى المحكمة ضد الطالب بعد تأكده من أن الطالب المصري نشر عبارات مسيئة، واستخدم كلمات عنصرية من خلال حسابه الإلكتروني.

واتهم محامو راشفورد، الطالب المصري بالعنصرية واستخدام الألفاظ النابية، والإساءة والتنمر على لاعب مانشستر يونايتد، والتحريض العنصري ضده، والسخرية والحط من شأنه.