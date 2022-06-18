أخبار الرياضة

بعد رفع راشفورد شكوى ضده ..سمية الخشاب تهاجم الطالب المصري

آياتي خيري

في تصرف قد يراه البعض صادمًا لأن من فعلته مصرية وهي الفنانة سمية الخشاب وقد يراه البعض الأخر مناسبًا لرؤيتها وتصرفاتها من منطلق حرية الرأي، كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن دعمها للاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد.

راشفورد

سمية الخشاب تدعم راشفورد

قررت الفنانة سمية الخشاب نجمة السنيما المصرية دعم نجم اليونايتد راشفورد ضد طالب بكلية طب علاج طبيعي بجامعة القاهرة، بعد اتهام الأول للأخير بتوجيه شتائم له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم قرر مقاضاته.

حكاية نجم مانشستر والطالب المصري وسمية الخشاب.. فيلم هندي

مفاجأة غير متوقعة.. سمية الخشاب تساند راشفورد ضد الطالب المصري

وقالت سمية الخشاب، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر: «اللي عمله راشفورد تصرف صح، وهيخلي أي شخص على السوشيال ميديا يفكر مليون مرة قبل ما يكتب تعليق مش كويس أو يشتم، خلي السوشيال ميديا ترتقي شوية وتبقى طاقة إيجابية بس».

كما أكملت سمية الخشاب دعمها لراشفورد عبر تغريدة أخرى، كتبت فيها: «أي شخص عنصري يعتبر زيه زي المتحرش ويستاهل عقوبة».

متابعي سمية الخشاب يؤيدون دعمها لراشفورد

الجدير بالذكر أن بعض متابعي سمية الخشاب مع تغريداتها، وقام عدد كبير منهم بتأييدها، وشددوا على ضرورة أن يكون هناك استخدام جيد للسوشيال ميديا، وعدم توجيه السباب للآخرين حتى لو كان في دولة أخرى.

وفي الساعات الماضية، قرر راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، أن يقوم بمقاضاة شاب مصري من محافظة الشرقية، ويدرس بكلية علاج طبيعي جامعة القاهرة، بسبب توجيهه السباب والشتائم للاعب عبر السوشيال ميديا.

واستعان راشفورد، بـ 10 محامين للجوء إلى المحكمة ضد الطالب بعد تأكده من أن الطالب المصري نشر عبارات مسيئة، واستخدم كلمات عنصرية من خلال حسابه الإلكتروني.

واتهم محامو راشفورد، الطالب المصري بالعنصرية واستخدام الألفاظ النابية، والإساءة والتنمر على لاعب مانشستر يونايتد، والتحريض العنصري ضده، والسخرية والحط من شأنه.

Avatar of آياتي خيري
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.