بعد رحيله عن برشلونة وانضمامه إلى باريس سان جيرمان.. ماهو عمر ميسى الآن ؟

لا حديث يدور الآن في عالم الساحرة المستديرة، إلًا عن رحيل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، وانضمامه إلى باريس سان جيرمان، بشكل رسمي، في صفقة مدوية هزت كرة القدم، وحولت مؤشرات بورصة كرة القدم العالمية.

ويعتبر ميسي هو أفضل لاعب في العالم، فيما يعتبره البعض أسطورة لن تتكرر في عالم كرة القدم، خطف الأنظار، وسيطر على قلوب محبيه، حتى بات خصومه ينتظرون مبارياته من أجل الاستمتاع بكرة القدم.

فاز ميسي بـ 6 جوائز من الكرة الذهبية، وحقق الرقم القياسي في الفوز بـ 6 أحذية ذهبية أوربية، وفاز مع برشلونة بـ، 10 ألقاب دوري أسباني، و7 كأس الملك، و4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، كما نجح اللاعب الأرجنتيني في تسجيل 750 هدفًا، مع النادي والمنتخب، وبطولات أخرى، فحرص اللاعب على تسجيل الأهداف جعل منه أكثر لاعب سجل في الدوري الإسباني، وأى دوري أخر، و50 هاتريك في الدوري الإسباني.

عمر ميسى الآن

ويتساءل العديد من عشاق الساحرة المستديرة، عن عمر ميسى الآن، ولد ميسي في 24 يونيو 1987 في مدينة روساريو التابعة لمقاطعة سانتا في الأرجنتين،ويبلغ من العمر الآن 34 سنة.

بداية ميسي مع الساحرة المستديرة

دخل ميسي عالم كرة القدم عام 1995 داخل نادي محلي، ثم انتقل ميسي إلى طريق آخر، وهو إلى نيولز أولد بويز في مدينة روساريو، خلال هذه الفترة عانى اللاعب من نقص هرمونات النمو، وهو ما جعل نادي ريفر بليت يبدي رغبته في ضم ميسي، إلًا أن تكاليف علاجه التي بلغت آنذاك نحو 900 دولار شهريًا، منعت النادي الفقير من امتلاك الموهبة في مهدها.

خطف اللاعب الأنظار، تألق وبرع حتى وصلت موهبته إلى نادي برشلونة فأعجب المدير الرياضي للنادي الفتى الصغير، وعندما عرض أقارب ميسى اللاعب على النادي الكتالوني، أذهل النادي بمهارات اللاعب حتى أنهم عرضوا على العائلة الانتقال إلى إسبانيا مقابل التكفل بمصاريف علاجه، وانتقلت العائلة إلى أوروبا وبدأ ميسي يشق طريقه في عالم الساحرة المستديرة.

مؤتمر وداع لميسى في برشلونة

وخلال مؤتمره الوداعي، انهار ميسى ودخل في نوبة بكاء أمام وسائل الإعلام ، وأوضح أنه كان لا يرغب في الاستمرار مع برشلونة العام الماضي، إلًا أنه الآن يرغب في الاستمرار لكن كل شيئ تغير وتبدل.

وأوضح أنه عاش في النادي لمدة 20 سنة، ومر بأشياء سعادته في الوصول لما هو عليه الأن، لكنه قال أنه سيرحل وحب الناس مستمر معه، ولم يتخيل أن يودع الجمهور والفريق.

نادى باريس سان جيرمان الفرنسي يضم ميسي رسميًا

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء، حسم صفقة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعقد لمدة عامين مع خيار التجديد لعام إضافي.