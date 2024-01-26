بعد يومين فقط من دفاعه الكبير عن صلاح بسبب تداعيات إصابته مع منتخب مصر لكرة القدم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقامة في ساحل العاج، وجده المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي “يورجن كلوب، صدمة لمحبيه ولجماهير النادي، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن موعد رحيله عن تدريب الفريق الذي يدربه من 9 سنوات تقريبًا، مؤكدًا أنه توصل بالفعل إلى الترتيبات النهائية لموعد رحيله بالاتفاق مع ملاك النادي.

بعد دفاعه عن صلاح.. كلوب يُعلن رسميًا موعد رحيله عن ليفربول

كلوب يعلن موعد رحيله

وخلال مقطع فيديو تم نشره على الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، أعلن يورجن كلوب، أن سيرحل عن منصبه كمدرب لفريق ليفربول في نهاية الموسم الحالي، بعد أن أبلغ ملاك النادي برغبته في ترك منصبه بعد نهاية موسم 2023-2024، وذلك في أعقاب قيادته الريدز إلى نهائي ويمبلي آخر مساء الأربعاء، مؤكدًا أنه سيواصل الإشراف على المباريات المتبقية للفريق في موسم 2023-2024، ليقرر ترك النادي رسميًا بعد مسيرة كبيرة من العطاء مع الفريق، استطاع خلالها الحصول على 6 ألقابن من بينها بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن يكون كلوب الوحيد من الجهاز الفني الذي سيترك النادي بنهاية الموسم الجاري، فمن المقرر أيضًا أن يترك المدربان المساعدان بيبي ليندرز وبيتر كراويتز، بالإضافة إلى مدرب تطوير النخبة فيتور ماتوس، مناصبهم في نهاية الموسم.

ووجه كلوب صاحب الـ 56 عامًا رسالة إلى جماهير الريدز قائلًا: “أستطيع أن أفهم أنها صدمة لكثير من الناس في هذه اللحظة، عندما تسمعونها لأول مرة، لكن من الواضح أنني أستطيع شرحها – أو على الأقل محاولة شرحها”.

كما عبر المدير الفني الألماني عن عشقه وحبه لنادي ليفربول والمدينة الجميلة وجميع المشجعين، لافتًا إلى أن استمراره في اتخاذ هذا القرار يظهر أنه مقتنع بأنه هو القرار الذي يجب أن يتخذه، مؤكدًا أن طاقته تنفذ بالفعل، وليس لديه أي مشكلة الآن مع أحد، إلا أنه لن يستطيع القيام بهذه المهمة مرارًا وتكرارًا.

جدير بالذكر أن قرار يورجن كلوب جاء بعد يومين من دفاعه الكبير عن محمد صلاح بعد مغادرة معسكر الفراعنة فى كأس الأمم الإفريقية 2024، ردًا على هجوم النقاد والإعلاميين والجماهير المصرية ضد صلاح، بعدما وشككوا في التزامه تجاه المنتخب الوطني على عكس الواقع، وأكد أن “مو” هو أكثر شخص وطني محبه لبلده، وأن ليفربول يريد فقط تقديم الدعم الطبي له.