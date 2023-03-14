أخبار الرياضة

بعد خسارة بيراميدز من البنك الأهلي.. لماذا نلوم على المتصدر؟

محمد مختار

خسر نادي بيراميدز بالأمس من نظيره البنك الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يخسر من البنك الأهلي في الدوري

قد يهمك:

مواجهة سهلة للزمالك وصعبة للأهلي.. نتائج قرعة دور الـ 16 كأس الرابطة المصرية 2023

كرة القدم المصرية أزمات متلاحقة في الأندية والمنتخبات

الزمالك يخسر من إنبي قبل موقعة شباب بلوزداد

فريق البنك الأهلي كان في وضع لا يحسد عليه قبل مباراة بيراميدز، حتى أن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن أن خسارة المباراة تعني رحيل مدرب البنك الأهلي.

ولكن فريق بيراميدز كعادته دائما، كلما اقترب من المراكز الأولى تجده يفقد النقاط بطريقة عجيبة، رغم أن الفريق يضم بين صفوفه أفضل اللاعبين في كل المراكز.

وخسر بيراميدز بهدفين مقابل هدف من فريق كان يصارع من أجل النهوض ولو قليلا من قاع جدول ترتيب الدوري؛ ليبقى بيراميدز في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، ويرفع البنك الأهلي رصيده إلى 17 نقطة.

بعد خسارة بيراميدز لماذا نلوم على الأهلي

فريق بيراميدز لديه طموح واضح في الحصول على لقب الدوري المصري، ولكن ما يقدمه الفريق في الملعب لا يمكن أن يساعده في تحقيق هذا الحلم.

دائما تتحدث الفرق عن أن الأهلي يتم دعمه من أجل الفوز باللقب، وتجدهم في مبارياتهم ضد الأهلي في قمة التركيز، وكأن هذه المباراة تعني لهم لقب الدوري.

ولكن كل هذه الفرق -وعلى رأسهم بيراميدز- عليهم أن يلوموا أنفسهم قبل توجيه أي شكوى أو لوم على الأهلي المتصدر؛ لأنهم باختصار هم من يساعدون الأهلي على الفوز باللقب؛ من خلال تراجعهم ونتائجهم السلبية وأدائهم غير المقنع.

Avatar of محمد مختار
محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.


اترك تعليقاً
أحدث المقالات