بعد خسارة بيراميدز من البنك الأهلي.. لماذا نلوم على المتصدر؟

خسر نادي بيراميدز بالأمس من نظيره البنك الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يخسر من البنك الأهلي في الدوري

فريق البنك الأهلي كان في وضع لا يحسد عليه قبل مباراة بيراميدز، حتى أن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن أن خسارة المباراة تعني رحيل مدرب البنك الأهلي.

ولكن فريق بيراميدز كعادته دائما، كلما اقترب من المراكز الأولى تجده يفقد النقاط بطريقة عجيبة، رغم أن الفريق يضم بين صفوفه أفضل اللاعبين في كل المراكز.

وخسر بيراميدز بهدفين مقابل هدف من فريق كان يصارع من أجل النهوض ولو قليلا من قاع جدول ترتيب الدوري؛ ليبقى بيراميدز في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، ويرفع البنك الأهلي رصيده إلى 17 نقطة.

بعد خسارة بيراميدز لماذا نلوم على الأهلي

فريق بيراميدز لديه طموح واضح في الحصول على لقب الدوري المصري، ولكن ما يقدمه الفريق في الملعب لا يمكن أن يساعده في تحقيق هذا الحلم.

دائما تتحدث الفرق عن أن الأهلي يتم دعمه من أجل الفوز باللقب، وتجدهم في مبارياتهم ضد الأهلي في قمة التركيز، وكأن هذه المباراة تعني لهم لقب الدوري.

ولكن كل هذه الفرق -وعلى رأسهم بيراميدز- عليهم أن يلوموا أنفسهم قبل توجيه أي شكوى أو لوم على الأهلي المتصدر؛ لأنهم باختصار هم من يساعدون الأهلي على الفوز باللقب؛ من خلال تراجعهم ونتائجهم السلبية وأدائهم غير المقنع.