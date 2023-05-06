بعد خسارة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.. بطل الدوري السعودي سيشارك في مونديال الأندية 2023 رسميا

تضاءلت الفرص الممنوحة لنادي الهلال السعودي، بشأن التواجد في كأس العالم للأندية عام 2023، وذلك بعد خسارة بطولة دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي البطولة.

حيث قد خسر فريق الهلال السعودي ضد نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سجل الهدف اللاعب “كاريلو”، لاعب الهلال السعودي وذلك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

حيث إن لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين نادي الهلال السعودي والنادي الياباني بنتيجة هدف لكل فريق، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح النادي الياباني في مجموع المباراتين ليتوج الفريق الياباني باللقب للمرة الثالثة.

وكان قد حسم نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني تواجده في مونديال الأندية لعام 2023، بأنه ممثل لقارة آسيا، بينما سيتواجد الفائز بلقب الدوري السعودي هذا الموسم كممثل عن البلد المضيف.

وفي حالة كان الهلال قد توج بالبطولة كان هو من سيشارك كممثل لبلاده المستضيفة للبطولة، وذلك لكون لوائح الفيفا تسمح فقط بمشاركة نادي واحد من نفس الدولة المنظمة للبطولة.

وننتقل للدوري السعودي حيث يدور صراع كبير على بطل دوري “روشن” السعودي هذا الموسم، حيث يتواجد نادي الاتحاد في المركز الأول برصيد 59 نقطة، ويأتي ثانيا نادي النصر برصيد 56 نقطة، وجاء في المركز الثالث نادي الشباب برصيد 53 نقطة، أما المركز الرابع فهو من نصيب نادي الهلال برصيد 49 نقطة.