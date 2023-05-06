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بعد خسارة الهلال.. فرصة حامل لقب دوري روشن للإنضمام إلى كأس العالم للأندية

محمود بلتاجي

بعد خسارة الهلال لقب دوري أبطال آسيا 2022، بنتيجة المباراتين في الذهاب والإياب أمام أوراوا الياباني، أصبح المجال مفتوحًا لحامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين للانضمام إلى بطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها السعودية نهاية عام 2023.

بعد خسارة الهلال.. فرصة حامل لقب دوري روشن للإنضمام إلى كأس العالم للأندية 1 6/5/2023 - 6:55 م

بعد استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة مونديال الأندية، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي أن حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين يحق له المشاركة في كأس العالم للأندية، بشرط عدم تتويج أي فريق سعودي بلقب دوري أبطال آسيا في النسخة الجارية، وبعد أن تمكن فريق أوراوا الياباني من إحباط آمال الهلال بالتتويج باللقب، تم فتح الباب أمام حامل لقب دوري روشن للمشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية.

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والجدير بالذكر أن فريق الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن هذا الموسم، حيث يمتلك رصيداً يبلغ 59 نقطة، وبفارق ضئيل يبلغ 3 نقاط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني في الجدول.

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محمود بلتاجي

أعمل بموقع نجوم مصرية الى جانب عملي الأساسي وهو محاسب مالى بشركة استيراد ملابس، أهتم بكل ما يدور في الساحة العربية، وأخبار الرياضة العالمية

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