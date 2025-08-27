بعد حديث والده.. صورة جديدة تربط يامال بالمطربة نيكي نيكول

عاد لامين يامال، موهبة برشلونة الشابة، ليتصدر العناوين بعد نشره صورة جديدة على حسابه في “إنستغرام” جمعته بالمغنية الأرجنتينية الشهيرة نيكي نيكول، الأمر الذي أعاد إشعال الجدل حول طبيعة العلاقة بينهما، وسط غياب أي تأكيد رسمي.

الصورة أظهرت الثنائي مبتسمين أمام قالب حلوى، يُرجح أنه احتفال بعيد ميلاد نيكول الخامس والعشرين. الفنانة التي تحمل اسمها الحقيقي نيكول دينيس كوكو تنحدر من مدينة روزاريو، نفس مسقط رأس الأسطورة ليونيل ميسي، وقد حققت شهرة واسعة في أمريكا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة.

أكدت الأحاديث عن ارتباط محتمل بين يامال ونيكول بدأت قبل أسابيع، بعد ظهورهما معًا في إحدى الحفلات الخاصة، ثم زادت التكهنات عقب فيديو نشره زميله في برشلونة رونالد أراوخو، حيث لاحظ المتابعون وجود صورة نيكول على شاشة هاتف يامال.

في المقابل، اختار منير نصراوي والد اللاعب الشاب عدم الخوض في تفاصيل حياة ابنه الشخصية، مكتفيًا بالقول للإعلام: “لا أعرف من تكون نيكي نيكول، ولا أستطيع أن أؤكد أو أنفي إن كان بينهما أي علاقة”.