بعد جولته الـ 35.. ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 ومواعيد مباريات الجولة 36

من المتعارف عن الدوري الإنجليزي بأنه أقوى وأمتع الدوريات على مستوى العالم والأكثر متابعة وجماهيرية، ومع آخر جولات الدوري الإنجليزي كل موسم تزداد المنافسة ما بين الفرق سواء على حسم اللقب أو على حسم صراع الهبوط المشتعل بشكل كبير خلال موسم 2022/2023، لذلك سنقوم بالكشف عن ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 36.

ترتيب الدوري الإنجليزي

المنافسة في الدوري الإنجليزي موسم 2022/2023 في آخر الجولات على أشدها، فإليكم ترتيب الفرق قبل بدء الجولة 36 بالصورة التالية:

مان سيتي في المركز الأول برصيد 82 نقطة من حصيلة 34 مباراة.

أرسنال في المركز الثاني برصيد 81 نقطة من حصيلة 35 مباراة.

نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 65 نقطة من حصيلة 34 مباراة.

مان يونايتد في المركز الرابع برصيد 63 نقطة من حصيلة 34 مباراة.

ليفربول في المركز الخامس برصيد 62 نقطة من حصيلة 35 مباراة.

توتنهام في المركز السادس برصيد 57 نقطة من حصيلة 53 مباراة.

برايتون في المركز السابع برصيد 55 نقطة من حصيلة 33 مباراة.

أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 54 نقطة من حصيلة 35 مباراة.

برينتفورد في المركز التاسع برصيد 50 نقطة من حصيلة 35 مباراة.

فولهام في المركز العاشر برصيد 48 نقطة من حصيلة 35 مباراة.

تشيلسي في المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة من حصيلة 34 مباراة.

كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة من حصيلة35 مباراة.

وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة من حصيلة35 مباراة.

بورنموث في المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة من حصيلة 35 مباراة.

وست هام في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة من حصيلة35 مباراة.

نوتينغهام فوريست في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة من حصيلة 33 مباراة.

إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة من حصيلة 35 مباراة.

ليستر سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة من حصيلة 35 مباراة.

ليدز في المركز التاسع عشر برصيد 30 نقطة من حصيلة 35 مباراة.

ساوثهامبتون في المركز العشرين برصيد 24 نقطة من حصيلة 35 مباراة.

مواعيد مباريات الجولة 36 بالدوري الإنجليزي

مع اقترابنا على نهاية الدوري الإنجليزي موسم 2022/2023، فسنجد أن آخر الجولات ستكون ممتلئة بالإثارة والمتعة لحسم المنافسة على كافة المراكز، وإليكم مواعيد مباريات هذه الجولة بالشكل الآتي:

ليدز ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت 13/5 الساعة 2:30م.

ساوثهامبتون ضد فولهام يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.

تشيلسي ضد نوتينغهام فوريست يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.

أستون فيلا ضد توتنهام يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.

مان يونايتد ضد وولفرهامبتون يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.

كريستال بالاس ضد بورنموث يوم السبت 13/5 الساعة 5:00م.

إيفرتون ضد مان سيتي يوم الأحد 14/5 الساعة 4:00م.

برينتفورد ضد وست هام يوم الأحد 14/5 الساعة 4:00م.

أرسنال ضد برايتون يوم الأحد 14/5 الساعة 6:30م.

ليستر سيتي ضد ليفربول يوم الاثنين 15/5 الساعة 10:00م.

إلى هنا نكون قد كشفنا لكم ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022/2023، ومن الواضح أن مان سيتي أصبح قريب بنسبة كبيرة من حسم لقب الدوري، لكن الصراع على مراكز دوري الأبطال وصراع الهبوط ستستمر لآخر الجولات في الدوري الإنجليزي، وهذا ما سيتضح لنا خلال مباريات الجولة 36.