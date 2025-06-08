بعد جارسيا.. برشلونة يستهدف صفقته الثانية من دوري الدرجة الثانية

قالت عدة تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة الإسباني تمتلك رغبة كبيرة فى ضم مارك بوبيل الظهير الأيمن لفريق ألميريا الذى يشارك فى دورى الدرجة الثانية الإسباني.

مرشح مثالي للبارسا

حيث أكدت صحيفة ” fichajes “، إن الظهير الأيمن لفريق ألميريا البالغ من العمر 21 عامًا فقط، نجح في جذب انتباه الإدارة الرياضية لبرشلونة. حيث ترى إدارة النادي فيه مرشحًا مثاليًا لتعزيز مركز تاريخي في منظومة برشلونة.

وتابع تقرير صادر عن الصحيفة، أن إدارة البارسا تقدر موهبة مارك بوبيل وقوته البدنية، وقدرته على المشاركة بذكاء في الهجوم، ونضجه التكتيكي بالرغم من صغر سنه، حيث تألق في فريق لم يُقدّم أداءً جيدًا طوال الموسم.

ألميريا قد يعطل الصفقة

وأكدت الصحيفة، أن ألميريا لن يوافق على رحيل لاعبه مهما كان الثمن خاصة أنه يُدرك أن بوبيل لاعب ذو إمكانيات دولية، ولن يجعل انتقاله سهل بدون عرض مُقنع.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة إختتم موسمه المميز تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، برصيد 88 نقطة، محققًا 28 انتصارًا، 4 تعادلات، و6 هزائم.

وتمكن المدرب الألماني هانز فليك من تحقيق إنجازًا تاريخيًا مع نادي برشلونة، بعدما قاده هذا الموسم للتتويج بالثلاثية المحلية للمرة الأولى في تاريخ النادي الكتالوني.

وحصد البارسا لقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، وأضاف إليه لقب كأس ملك إسبانيا، بعدما توج بكأس السوبر الإسباني، جامعًا بذلك البطولات المحلية الثلاث تحت قيادة فنية جديدة، في موسم استثنائي.