بعد ثلاثية الاتحاد.. مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

عاد الأهلي إلى الانتصارات من جديد، بفوزه على نظيره الاتحاد السكندري مساء الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب في الإسكندرية، حيث استطاع الفريق الفوز بثلاثية نظيفة على مضيفه في مباراة استعان بها بالعديد من اللاعبين الشباب.

وتفوق لاعبو الشباب في الأهلي في مباراة الأحد، حيث نجح اللاعب أحمد سيد غريب في إحراز هدفين في المباراة، كما أحرز اللاعب زياد طارق هدف في قمة الروعة بعد مراوغة للاثنين من لاعبي الاتحاد وتسديد الكرة في مرمى محمد عبد المنصف بطريقة رائعة، وقدم اللاعب محمد أشرف واللاعب محمد فخري مباراة قوية بالإضافة إلى اللاعب أليو ديانج واللاعب كريم فؤاد.

موعد مباراة الأهلي القادمة

بعد فوز الأهلي على الاتحاد، يدخل المارد الأحمر في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا للمباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل العاشر من أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي عقب الفوز أمام الاتحاد

حافظ الأهلي على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري برصيد وصل إلى 59 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي، وبفارق 3 نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وعن الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 69 نقطة.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

يبدأ الأهلي مبارياته المقبلة، بمواجهة نادي المصري البورسعيدي يوم الأربعاء المقبلة ضمن الجولة الثلاثين، ومن بعدها يلعب أمام الإسماعيلي في المباراة المؤجلة وجاءت مواعيد المباريات كاملة على النحو التالي: