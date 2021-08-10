بعد توقيعه مع باريس، إدارة برشلونة تزيل اللافتة الموجودة في ملعب كامب نو والتي يظهر فيها ميسي

أزالت إدارة نادي برشلونة الاسباني صورة نجمها الأول سابقاً ليونيل ميسي من الواجهة الخاصة بملعبها كامب نو في ضاحية لوس كورتيس بمدينة برشلونة الاسبانية، وتداول العديد من المشجعين بالإضافة لبعض القنوات الإخبارية فيديوهات وصور تظهر إزالة صور ميسي من واجهة استاد كامب نو معقل النادي الكتالوني في برشلونة شمالي شرق إسبانيا.

وبرحيله أثار ليونيل ميسي الذي يعتبر النجم الأول لبرشلونة على مر التاريخ الجدل بشكل واسع على مختلف الأصعِدة، ولم يستطع جماهير نادي برشلونة الإسباني تجاوز الصدمة التي وجدوا أنفسهم فيها، وانتشرت فيديوهات عديدة على الانترنت يظهر بها اشخاص يبكون بحرقة على رحيل نجمهم ليونيل ميسي الى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، واستقبل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب الأرجنتيني ذو الـ 34 عاماً لأنه النادي الأكثر جدارة بدفع مستحقات اللاعب الأرجنتيني والتي لم يتمكن نادي برشلونة من سدادها لدرجة أن مشجعي النادي وافقوا على استقطاع أجزاءً من رواتبهم لدفها للأرجنتيني إذا كان بالإمكان إلا أن الأخير رفض وفضل الرحيل.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي إزالة بعض العُمال في نادي برشلونة للافتة كبيرة تظهر فيها صورة البرغوث مع بعض نجوم برشلونة الآخرين، ولم يتم استبدال الصورة باي صورة أخرى بحسب ما ظهر في الفيديو أو على حد علمنا.

وكان ميسي قد ودع جماهير برشلونة بالدموع وقدم نفسه رسمياً لنادي باريس سان جيرمان بعقد خيالي يقدر بمرتب سنوي يبلغ 41 مليون يورو، وينص العقد الذي وقعه ميسي مع برشلونة على اللعب برفقة الفريق لمدة موسمين قابلين للتجديد لموسم واحٍد، وسيرتدي ميسي القميص رقم 30 بحسب ما هو متوقع في النادي الباريسي وذلك لما مثله الرقم 30 من أهمية بالنسبة لمسيرة اللاعب، وكان الرقم 30 هو أول رقم يرتديه البرغوث مع برشلونة في ظهوره الأول في الفريق ضد اسبانيول في الدوري الاسباني، وبعد تسجيله للهدف الأول مع برشلونة حمل لاعب الفريق السابق رونالدينيو ميسي على ظهره مؤذناً بقدومه للفريق بقوة وكأنه يقول بأن مستقبل النادي بين يدي اللاعب الجديد ميسي.