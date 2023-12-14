بعد تغييرها.. ما هو موعد مباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2024؟

نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن رابطة الأندية السعودية أنه سيتم تعديل موعد مباراة الهلال والتعاون وذلك بسبب مواجهة الأهلي واتحاد جدة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2024، إذ كان من المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة في الساعة 9.00 مساء بتوقيت مكة، ولكن بسبب مباراة كأس العالم للأندية تم تقديم موعد المباراة.

تعديل موعد مباراة الهلال والوحدة- صحيفة الشرق الأوسط

كان من المقرر أن تقام مباراة الهلال والتعاون الساعة 9.00 مساء بتوقيت مكة، ولذلك تم تقديم موعد المباراة ليكون الساعة 6.00 مساء، حيث تحظى مباراة الأهلي واتحاد جدة بمتابعة جماهيرية كبيرة، وذلك لأهمية المباراة إذ يترقب ملايين من الجماهير المصرية والسعودية تلك المباراة.

إضافة إلى تغيير موعد مباراة الهلال القادمة تغيير موعد مباراة الفتح والشباب في الجولة 17 من الدوري، إذ كان من المقرر لها أن تقام يوم الجمعة الساعة 9.00 ولكنها ستقام الساعة 6.00 مساءا بتوقيت مكة.

لموافقتها مع كأس العالم للأندية2023.. تقديم مباراتي الهلال والوحدة، والفتح الشباب يوم غدٍ الجمعة من الساعة 9:00م إلى 6:00م. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 14, 2023

وفي السياق ذاته أعلنت رابطة الأندية عن تعديل موعد مباراة النصر والاتفاق ضمن مواجهات الجولة 18 من الدوري، وذلك لموافقته موعد مباراة نهائي كأس العالم الموافق الجمعة 22 ديسمبر، بدلا من الساعة 9.00، حيث تستضيف المملكة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر، فيما نجح الاتحاد باجتياز الدور التمهيدي وإقصاء أوكلاند سيتي.