بعد تعادل مصر وغانا.. ما هي طبيعة إصابة محمد صلاح؟

تعادل المنتخب المصري مع نظيره الغاني 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار “ساحل العاج” على أرضية ملعب فيلكس هوفويت بواني بأبيدجان، وشهدت المباراة المثيرة خروج جناح ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، محمد صلاح في الدقيقة 45 بداعي الإصابة.

محمد صلاح كان بإمكانه إكمال المباراة وكان للجهاز الفني رأي آخر_ مصدر الصورة: إكس

وسقط صلاح “31 عاما” مستلقيا على الأرض لدقائق بعد التحام مع الدفاع الغاني، ثم خرج بعد ذلك ممسكا بعضلة فخذه الخلفية.

محمد أبو العلا طبيب المنتخب يكشف التفاصيل

وذكر طبيب المنتخب المصري، الدكتور محمد أبو العلا في تقرير التشخيص المبدئي لإصابة الفرعون المصري، أنها إصابة بشد في العضلة الخلفية، وستتم كتابة التقرير النهائي وحسم الأمر بعد إجراء أشعة على المكان المصاب لمعرفة درجة الشد.

وأمل الطبيب المصري أن تكون إصابة صلاح خفيفة، ومجرد إجهاد، ولا تصل إلى درجة التمزق في العضلة، بحسب ما جاء في جريدة الأهرام.

وعلى صعيد صحيفة المصري اليوم، فقد قال مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بأن صلاح شعر بآلام خفيفة في العضلة الخلفية، وهي لم تكن تمنعه من استكمال المباراة، لكن الجهاز الفني رأى خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة.

الإصابة بسيطة

وقال المصدر بحسب “المصري اليوم” أن إصابة صلاح بسيطة، واللاعب سيكون جاهز للمشاركة في المباراة القادمة أمام الرأس الأخضر، مع ضرورة إجراء فحوصات طبية في الساعات القادمة للاطمئنان عليه.

وبانتهاء نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، فقد ارتفع رصيد منتخب مصر إلى نقطتين، وحصل منتخب غانا على النقطة الأولى له في المجموعة، وسجل أهداف المنتخب المصري، عمر مرموش في الدقيقة 69، ومصطفى محمد في الدقيقة 74، وسجل أهداف غانا في مرماه “محمد قدوس”.

محبوب من الجميع 🥰 محمد صلاح مع أطفال @Visa المرافقين للاعبين قبل لقاء مصر وغانا 🫶#TotalEnergiesAFCON2023 | #أمم_إفريقيا_2023 pic.twitter.com/qYBKnFRQnQ — CAF – عربي (@caf_online_AR) January 18, 2024

ويختتم منتخب مصر جولته الثالثة في دور المجموعات باللقاء المرتقب أمام الرأس الأخضر، يوم الإثنين المقبل، وبات الفوز أمرا حتميا إذا أراد أن يكمل في الدور التالي “دور الـ 16″، وتلعب غانا أمان موزمبيق في نفس التوقيت.