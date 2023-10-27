بعد تعادل الاتحاد والحزم…جماهير العميد تطالب نجمي الفريق بالرحيل في الميركاتو القادم

سقط نادي الاتحاد السعودي في فخ التعادل أمام نادي الحزم في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وبعد المباراة شنت جماهير نادي الاتحاد هجوماً عنيفاً على كل من اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله وكذلك اللاعب كورنادو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نهاية هذه المباراة بتعادل بين الفريقين.

جماهير الاتحاد تطالب برحيل حمد الله وكورنادو

ووجهت جماهير نادي الاتحاد الانتقاد إلى النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب إهداره فرصة سهلة في الدقيقة 92 بعد أن كان في انفراد تام بحارس الحزم ليضيع الكرة وكذلك رصد الجماهير استلام غريب من اللاعب كورنادو للكرة في الدقيقة 93 في الوقت الذي كان فيه نادي الاتحاد في أمس الحاجة إلى الفوز بهذه المباراة، وطالبت الجماهير إدارة نادي الاتحاد بالتخلص من اللاعبَين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أداء نادي الاتحاد

والجدير بالذكر أن نادي الاتحاد فشل في حصد نقاط المباراة للمرة الرابعة على التوالي هذا الموسم حيث في آخر أربع مباريات، تعادل في ثلاثة بينما خسر في مباراة، وهو حالياً يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

يذكر أن نادي الاتحاد نجح في تحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، وبالرغم من قيامه هذا الموسم بتدعيم الفريق بعدما قام بالتعاقد مع كل من النجم الفرنسي كريم بنزيما قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني، وكذلك تعاقد مع نجولو كانتي قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي، ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو قادماً من ليفربول، إلا أن أداء الفريق شهد تراجعاً ملحوظا في الآونة الأخيرة.