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بعد تعادل الأهلي وإنبي.. ردود فعل قوية ورقم سلبي للمارد الأحمر وصدارة للفريق البترولي

محمد ثابت المصري
مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

نجح فريق إنبي في فرض التعادل على النادي الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري المصري “دوري Nile”، على إستاد القاهرة الدولي، وبهذه النتيجة حقق الأهلي رقم سلبي في الدوري، سوف نتعرف عليه في هذا المقال ونرصد أبرز ردود الفعل عقب اللقاء.

رقم سلبي للأهلي بعد التعادل مع إنبي

الأمر السلبي الأول والذي جاء على عكس ما يتميز به الأهلي -وهو التسجيل والفوز في اللحظات الأخيرة- فقد نجح إنبي في كسر تلك القاعدة، وسجل هدفاً حاسماً في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وفرض التعادل على المارد الأحمر.

أما الرقم السلبي فهو عدم نجاح الأهلي في تحقيق الفوز إلا مرة وحيدة في آخر 5 مباريات في الدوري، كما ساهم تعادل إنبي مع الأهلي في تصدره للدوري برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، في حين حقق الأهلي رقماً سلبياً آخر بعد أن استقر في المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، وبذلك يكون فقد 9 نقاط حتى الآن، بواقع 5 انتصارات وهزيمة و3 تعادلات.

أبرز ردود الفعل عقب مباراة الأهلي وإنبي

من أبرز ردود الفعل كان تعليق رئيس نادي سموحة “المهندس فرج عامر”، والذي قال: مارسيل كولر دائماً يصعب المباريات على نفسه، التشكيل كان به أخطاء منذ البداية، وكان من الخطأ أن يبدأ عمر كمال في مركز الظهير الأيسر، وموديست أضاع الكثير من النقاط على الأهلي ولا يستحق أن يكون رأس حربة النادي الأهلي.

منشور فرج عامر عن مباراة الأهلي وإنبي

وعلى الجانب الآخر كتب حارس مرمى الأهلي الأسبق أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي في منصة x: أهم مميزات الأهلي كانت إنه يسجل في الوقت الضائع، الآن أصبحت أهم عيوب الأهلي يسمح بدخول أهداف في مرماه!؟”.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب من جانب جماهير النادي الأهلي، حيث يرى الكثير منهم أن الفريق يفقد النقاط بسهولة وهذا الأمر قد يبعده عن لقب الدوري في ظل وجود جدول مباريات مزدحم ومنافسة صعبة.

أهداف مباراة الأهلي ضد إنبي

نجح محمود عبدالمنعم “كهربا” في تسجيل هدفي الأهلي في الدقيقة 44 والدقيقة 73، بينما ابتسمت المباراة للاعب يوسف لبيب والذي سجل هدفي إنبي في الدقيقة 60 والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان لنجم إنبي يوسف لبيب تصريح عقب المباراة حيث أكد إنه يجتهد مع الفريق ويلعب بكل قوة، وأن توفيق الله يأتي في الوقت المناسب، وأكد على سعادته بإحراز هدفين في شباك الأهلي ومساعدة فريقه على التعادل مع بطل الدوري.

مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يواجه الأهلي نظيره نادي زد يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2024، في مباراة لن تكون سهلة على كلا الفريقين، وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.


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محمد ثابت المصري

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