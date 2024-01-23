بعد تصريحه بأن “منتخب السعودية لكرة القدم غير مرشح للكأس”.. هل يخدع مانشيني المنافسين؟

حقق “منتخب السعودية لكرة القدم” نجاحًا واسعًا يوم الأحد 21 يناير 2024، بعد فوزه على نظيره قرغيزستان (2-0)، وضمان تأهله إلى دور 16 في المنافسة على كأس آسيا لكرة القدم، ولكن تصريحات “مانشيني” بعدها أثارت جدلًا واسعًا، بعد أن استثنى فريقه من المرشحين للفوز باللقب، فهل يخدع مانشيني الفرق المنافسة؟ أم لا يثق بفريقه؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

مانشيني مدرب منتخب السعودية لكرة القدم

المنتخب السعودي يحقق الفوز على 9 لاعبين

حقق منتخب السعودية فوزًا مستحقًا على نظيره قرغيزستان بهدفين مقابل لا شيء، وسجل الهدف الأول اللاعب “محمد كنو” في الدقيقة 35، وضاعف النتيجة اللاعب “فيصل الغامدي” في الدقيقة 84، ليضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وتصدر الفريق الأخضر المجموعة السادسة بست نقاط، أما المركز الثاني كان من نصيب تايلاند برصيد 4 نقاط، وعمان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وبقي منتخب قرغيزستان في ذيل المجموعة دون نقاط.

جدير بالذكر أن منتخب قرغيزستان قد لعب بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة التاسعة من المباراة بعد طرد أحد اللاعبين إثر تدخل عنيف مع منافسه، ثم خسر لاعبًا آخر لنفس السبب في الدقيقة 52 ليستكمل المباراة بتسعة لاعبين فقط.

مانشيني يصدم الجماهير ويستبعد فريقه من المنافسة على الكأس

رغم الفوز الذي حققه منتخب السعودية لكرة القدم في مباراة الأحد، إلا أن الإيطالي “روبرتو مانشيني” مدرب المنتخب قد أعلن في تصريح عقب المباراة أن الفريق الأخضر غير مرشح للفوز باللقب، وأن الفرق الأكثر اقترابًا من الكأس هي: إيران، واليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وأنهم في مستوى أعلى، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، وخاصة أن السعودية قد حصدت هذا اللقب ثلاث مرات خلال الأعوام 1984 و1988 و1996، وأضاف مانشيني أن هدفه الآن هو التفكير في المباراة القادمة ضد فريق تايلاند، ولا يهم من سيواجه بعد، لأن مشوار الكأس ليس سهلًا في ظل وجود هذه المنتخبات القوية، والأعلى في التصنيف العالمي.

هل ستنجح حيلة الخداع الإيطالية مع الفريق الأخضر؟

يعتقد البعض أن تصريح المدرب الإيطالي ما هو إلا خدعة لمنافسيه قد قام بها من قبل خلال قيادته لمنتخب بلاده الذي حصد الفوز في بطولة يورو 2020، والمفارقة أن هذا الأمر حدث في نفس المرحلة من المنافسة، فبعد أن فاز المنتخب الإيطالي على نظيره السويسري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة يورو 2020، استبعد مانشيني فريقه من الفوز باللقب، وصرح بأن المنتخبات الأقرب هي: فرنسا بطل العالم، والبرتغال حامل لقب اليورو، وبلجيكا المصنف الأول عالميًا.

— العمل متواصل في معسكر الأخضر 🔝🎥 pic.twitter.com/6iRrK6TU4J — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 22, 2024

ومما يؤكد أن هذه التصريحات هي خدعة تتكرر للمرة الثانية، هو الخطة المنظمة للفريق الأخضر استعدادًا للمواجهة القادمة، واستئناف التدريبات صباح اليوم الإثنين 22 من يناير والتي كانت كالآتي:

تقسيم لاعبي الفريق إلى مجموعتين: الأولى تتضمن اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في المباراة الماضية، إذ تم تخصيص تمارين استرجاعية لهم في النادي الصحي، والثانية شملت بقية اللاعبين، وبدأت حصصهم التدريبية بالإحماء، ثم تمارين التقوية، وأخيرًا الإطالة.

استمر اللاعب “ناصر الدوسري” في تمارينه الخاصة بصحبة المعد البدني.

حصل اللاعبون على فترة حرة بعد الحصة التدريبية، ويواصل الفريق تدريباته الثلاثاء على ملاعب أسباير، وستكون مفتوحة للإعلام في أول ربع ساعة.

وأخيرًا، فإن استعدادات منتخب السعودية لكرة القدم مستمرة حتى يوم الخميس القادم، والذي سيواجه فيه منتخب تايلاند، كما يلتقي منتخب قرغيزستان بنظيره عمان في اليوم ذاته، فهل ستسعد جماهير الأخضر في هذا اليوم؟!