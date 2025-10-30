بعد تصريحاته الأخيرة.. برشلونة يتخذ عدة قرارات بشأن لامين يامال

تكثف إدارة نادي برشلونة الاسباني جهودها من أجل السيطرة علي الأوضاع الغير مستقرة التي تحيط بالموهبة الشابة لامين يامال نجم الفريق خاصة بعد خسارة الكلاسيكو امام ريال مدريد ، وما صاحبها من تصريحات ضد لاعبي ريال مدريد.

قرارات برشلونة

ووفقًا لما جاء بتقرير صادر عن صحيفة “سبورت” الإسبانية، فان برشلونة قرر مراقبة يامال، وكان من المقرر أن يحضر اللاعب الثلاثاء الماضي فعالية لإحدى الشركات، والتي يعد سفيرًا لها، ووفقًا للتقرير فقد قرر برشلونة ألا يظهر يامال في الحدث، تجنبًا لإثارة المزيد من المشاكل، وللتخفيف من حدة الضجة الإعلامية المحيطة بنجم برشلونة، ووافق يامال على مطالب ناديه.

تأجيل بعض الأحداث

وأجرى يامال مقابلة مع المذيع الفرنسي الشهير أمين ماتو، كان من المقرر أن تنشر الثلاثاء أيضًا، ولكن يبدو أنه سيتم تأجيلها أيضًا، بحسب ما أفادت صحيفة “ماركا”.

وتسبب لامين يامال في إشعال أجواء الكلاسيكو قبل بداية المواجهة بين الفريقين، بسبب تصريحاته خلال مقابلة أجراها واتهم فيها ريال مدريد بالسرقة إشارة لشكاوي التحكيم قائلاً: يسرقون ويشتكون، الأمر تسبب في غضب لاعبي ريال مدريد وعقب فوزهم بالكلاسيكو، توجهوا إلى يامال للسخرية منه، بما في ذلك قائد الفريق داني كارفاخال الذي قال له “تتحدث كثيرًا”، بالإضافة لإشارة مماثلة من فينيسيوس جونيور.