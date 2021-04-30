بعد تردد أنباء عن وفاته.. تفاصيل الحالة الصحية للمعلم حسن شحاتة

أعلنت أسرة المعلم حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، تفاصيل حالته الصحية، مؤكدين أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

ونفت أسرة حسن شحاتة، ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة الماضية حول وفاته، أو تدهور حالته الصحية، معلنين أنها مجرد شائعات ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف المذيع كريم حسن شحاتة، نجل أسطورة الزمالك، أن نبأ وفاة حسن شحاتة “شائعة سخيفة” على حد قوله.

يذكر أن حسن شحاتة، هو صاحب أكبر إنجاز تاريخي كمدرب للمنتخب الوطني، حيث قاد الفراعنة لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010.