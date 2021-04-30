بعد تردد أنباء عن وفاته.. تفاصيل الحالة الصحية للمعلم حسن شحاتة

بواسطة أسامة مقلد

أعلنت أسرة المعلم حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، تفاصيل حالته الصحية، مؤكدين أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

بعد تردد أنباء عن وفاته.. تفاصيل الحالة الصحية للمعلم حسن شحاتة

ونفت أسرة حسن شحاتة، ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة الماضية حول وفاته، أو تدهور حالته الصحية، معلنين أنها مجرد شائعات ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف المذيع كريم حسن شحاتة، نجل أسطورة الزمالك، أن نبأ وفاة حسن شحاتة “شائعة سخيفة” على حد قوله.

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يذكر أن حسن شحاتة، هو صاحب أكبر إنجاز تاريخي كمدرب للمنتخب الوطني، حيث قاد الفراعنة لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


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