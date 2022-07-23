بعد تراجع مستوى الشناوي.. علي لطفي يعود لحراسة مرمى الأهلي

سعيد شفيق

أصبح في حكم المؤكد، عودة علي لطفي حارس مرمى الأهلي، أمام فريق الجونة، في المباراة المقرر لها السادسة والنصف من مساء الغد، على ستاد الأهلي وW السلام، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

عودة لطفي جاءت بعد التراجع الواضح للحارس الدولي وأحسن لاعب بافريقيا محمد الشناوي، حيث فضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة البرتغالي ريكادو سواريش، منح الحارس الدولي راحة من المباريات وأتاحة الفرصة للحارس الثاني بالفريق في المباريات القادمة.

الشناوي والذي مني مرماه بالعديد من الأهداف في المباريات الماضية والتي أبرزها لقاء الزمالك في كأس مصر والذي انتهى بخسارة الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، يحتاج لبعض الراحة من المباريات، على أمل إستعادة مستواه المعروف عنه والذي تذبذب في الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، ينهي فريق الأهلي، استعداداته اليوم، لمباراة الجونة، والمقرر لها غدًا ضمن مباريات الجولة ال26 حيث يأمل الفريق في استعادة نغمة الفوز والمنافسة على لقب الدوري، بعد هزيمة الفريق أمام بيراميدز، بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 23 مباراة، خلفًا للزمالك المتصدر بـ57 نقطة وبيراميدز 54 نقطة ولكن من 25 مباراة.