بعد تخطي الترجي.. الأهلي يضمن 2 مليون دولار في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

نجح النادي الأهلي بكل سهولة في تخطي عقبة الترجي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حقق الفريق فوزا في مباراتي الذهاب والإياب، ليكرر الصعود مرة أخرى إلى الدور النهائي ويكتب لنفسه رقما قياسيا آخر في عدد مرات الوصول إلى نهائي البطولة، إذ يعد النادي الأهلي أكثر من وصل إلى مباريات النهائي وأكثر من حصد اللقب في تاريخ القارة السمراء، وبعد صعود الفريق إلى نهائي النسخة الحالية ينتظر الفائز في طرف نصف النهائي الآخر ليحدد من سيكون البطل.

الأهلي في نهائي أفريقيا 2023

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 أهداف في مباراة الذهاب، واستطاع أن يفوز بهدف دون مقابل على إستاد القاهرة، ليتأهل بكل سهولة على حساب الفريق التونسي، وبعد أن صعد النادي الأهلي استطاع أن يضمن مبلغ 2 مليون دولار، وذلك في حالة لم يستطع أن يحقق البطولة، حيث يحصل الفريق صاحب المركز الثاني على جائزة بقيمة 2 مليون دولار، فيما يكون نصيب كل فريق بداية من ربع النهائي إلى المركز الأول وفق الجدول التالي:

المركز الأول 4 ملايين دولار المركز الثاني 2 مليون دولار نصف النهائي مليون و 200 ألف ربع النهائي 900 ألف دولار

موعد نهائي دوري ابطال افريقيا 2023

يخوض النادي الاهلي مواجهة نهائي دوري ابطال افريقيا 2023 يوم 4 و11 يونيو المقبل، اذ تكون المواجهة الاولى يوم 4 يونيو على استاد القاهرة اما المباراة الثانية تكون يوم 11 يونيو خارج الديار، ويتحدد موعد المباراة من قبل الاتحاد الافريقي بعد تحدد طرفي المواجهة، ويكون الفريق الآخر هو الفائز من مواجهة الوداد وصن داونز، كانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل في المغرب، بينما يخوض الوداد مواجهة الاياب امام صن داونز يوم السبت 20 مايو في تمام الساعة 4.00 بتوقيت القاهرة والثانية بتوقيت الرباط.

📍 فخر الأمة 👑

الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي والسادسة عشر في تاريخه.🦅🔝😍#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/1zQa0G1guo — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 19, 2023

عدد مرات فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

للأهلي تاريخ كبير في الفوز ببطولة دوري لأبطال، حيث حصد الفريق أول بطولة له في عام 1982 على حساب فريق كوتوكو الغاني، واستطاع الفوز للمرة الثانية عام 1987 على حساب الهلال. حصد الفريق اللقب في تاريخه 10 مرات، كان آخرها على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي عام 2021، ويوضح الجدول تاريخ فوز الأهلي بالبطولة والفرق التي واجهه في النهائي: