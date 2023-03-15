بعد تحقيقه “ميجا هاتريك” واقترابه من تحطيم رقم ميسي..ماذا فعل الجمهور ردا على إخراج جوارديولا لـ«هالاند» من المباراة

تمكن إرلينج هالاند أن يحطم العديد من الأرقام القياسية بعد إحرازه لـ5 أهداف في مباراة واحدة كانت ضد الفريق الألماني لايبزيج في دوري ابطال أوروبا، التي انتهت منذ قليل بفوز مانشستر سيتي بـ6 اهداف مقابل لا شيئ ليتأهل إلى دور الثمانية بعد تحقيقه لـ7 أهداف نظيفة مجموع المباراتين ضد لايبزيج.

واستطاع هالاند بمفرده تحقيق لقب الميجا هاتريك وهو يطلق على من يحقق أكثر من 4 أهداف في مباراة واحدة وهو ماحققه النرويجي الصغير، قبل أن يقرر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستير سيتي تغييره في قبل نهاية المباراة.

وأصبح هالاند المهاجم الصغير من تحقيق رقما جديدا في مسيرته إذ أصبح ثالث لاعب بعد الأسطورة ميسي في تحقيق 5 أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ميسي في بايرن ليفركوزن حينما كان لاعبا لبرشلونة لـ5 اهداف في مباراة واحدة في عام 2012.

ولم يتوقف هالاند هذا الأمر فحسب فقد اصبح أصغر لاعب في دوري أبطال أوروبا استطاع تسجيل 30 هدفا وهو مازال بعمر الـ22 عاما وفي مدة زمنية بلغت 236 يوما،ليكون هالاند ايضا اللاعب الأكثر تسجيل لـهاتريك في موسم واحد مع ناديه الأنجليزي فقط استطاع تسجيل هاتريك 5 مرات في هذا الموسم، ويتربع على الخمس دوريات الكبرى في هذا الموسم، حيث أنه يسابق أقرب منافس ليه على الهاتريك بثلاثة على الاقل في كل الدوريات الكبرى.

وأثار أداء المهاجم النرويجي منصات التواصل الاجتماعي التي عبرت عن دهشتها من هذا اللاعب الذي لا يتوقف عن تسجيل الأهداف في كل المناسبات، فقد قال أحدهم ساخرا :”موقف نبيل من جوارديولا ان قام بتغير هالاند قبل ان يحقق رقم ميسي “، بالإضافة إلى تصدر اسم “رقم ميسي”، موقع التواصل “تويتر”، وذلك للحديث عن موقف مدرب مانشستر سيتي من إخراج هالاند من أجل رقم ميسي القياسي في دوري الأبطال.