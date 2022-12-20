بعد تحطيم رقمه القياسي..النجم الألماني السابق ماتيوس يشيد بأداء ليونيل ميسي في المونديال 

قام الأسطورة الألمانية السايقة ” لوثر ماتيوس ” بالإشادة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك عقب التتويج بمونديال كأس العالم قطر 2022، إضافة إلى تحطيم رقمه القياسي كأكثر اللاعبين خوضًا مباريات في المونديال العالمي.

وقد تمكن ليونيل ميسي من تحطيم الرقم الألماني ماتيوس، وذلك بعد أن خاص اللقاء السادس والعشرين، بعد لعبه نهائي مونديال كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي، وبالتالي فإنه يتخطى رقم النجم لوثر ماتيوس والذي كان مسجلًا ب 25 مباراة.

ومدح الاسطورة الألمانية ماتيوس عن طريق ” موقع سكاي ” النجم ميسي بعد الأداء الخيالي بالمونديال وتحقيق اللقب قائلًا ” ياله من لاعب خرافي ! كيف تمكن من قيادة هذا الفريق للتويج باللقب وهو في عمر 35 عام، إنه من الأمور التي يصعب وصفها بكل تأكيد.

وأضاف ماتيوس قائلًا ” المنتخب الأرجنتيني إستحق التتويج باللقب، فهو أفضل فريق متواجد بالبطولة، وميسي هو بكل تأكيد واحدًا من أفضل اللاعبين في تلك الألفية، وواحدًا من أعظم الرياضيين على الإطلاق.