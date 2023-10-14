بعد تحذير محمد النني لدعمه للقضية الفلسطينية شاهد ماذا فعل مصطفى محمد المحترف بالدوري الفرنسي

قام اللاعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر لكرة القدم ولاعب نادي نانت الفرنسي، بإعلان دعمه للقضية الفلسطينية بالأحداث الأخيرة التي حدثت بالأيام الأخيرة، حيث يعاني الشعب الفلسطيني وخصوصاً سكان قطاع مدينة غزة من إنتهاكات خطيرة وحصار شديد من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

لاعب منتخب مصر مصطفى محمد _ المصدر: mavink

وقام مصطفى محمد بتغيير صورته الشخصية على موقع تبادل الصورة ومقاطع الفيديو انستجرام، حيث وضع صورة لعلم دولة فلسطين العربية، وهذا تعبيراً منه بدعمه لتلك القضية.

وهذا ما فعله أيضاً محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي وزميل مصطفى محمد بمنتخب مصر، حيث قام النني بتغير صورته بحساباته على مواقع التواصل الإجتماعي لعلم فلسطين.

ويذكر أن مصطفى محمد قد حصد جائزة هدف الشهر بالدوري الفرنسي، وذلك بعد تسجيله هدف لوريان خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتتجه الآن الأنظار إلى فخر العرب لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، حيث أنه يواجه ضغط كبير من الشعب العربي، وهذا لأنه حتى تلك اللحظة لم يقم بإبداء رأيه بتلك الأحداث الجارية بأراضي فلسطين المحتلة مثلما فعل زملاؤه، فما هو السبب من وجهة نظرك في تخاذل صلاح؟.