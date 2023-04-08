بعد تجديد عقده مع النصر .. تعرف على الزيادة في راتب تاليسكا

تمكن نادي النصر من تجديد عقد نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة عامين إضافيين، ليستمر اللاعب المعروف باسم “الكايد” كما يطلق عليه من قبل الجماهير الصفراء حتى عام 2026.

تمكّن تاليسكا من إثبات أنه إحدى أفضل صفقات النصر خلال السنوات الأخيرة، بفضل الأداء المذهل الذي يقدّمه دائمًا مع الفريق.

وأفادت صحيفة “الرياضية” بأنّ العقد الجديد الذي وقّعه تاليسكا يشتمل على راتب قيمته 18 مليون دولار في الموسمين المقبلين، بمعدل 9 ملايين دولار في الموسم الواحد.

وكان تاليسكا يتقاضى راتبًا بقيمة 6.5 مليون يورو سنويًا في عقده السابق، لكنه تمكّن من رفع قيمة راتبه بمقدار 2.5 مليون يورو سنويًا في العقد الجديد.

لم تواجه إدارة نادي النصر صعوبة في التفاوض لتجديد عقد تاليسكا، وذلك بفضل رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق وتأكيده ذلك لرئيس النادي، مسلي آل معمر.