بعد تتويج منتخب مصر الناشئين ببطولة العالم.. 1500 جنيه مكافأة لكل لاعب

منذ قليل تُوج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عام لأول مرة في التاريخ ببطولة كأس العالم والتي أُقيمت فاعليتها في مقدونيا، وعقب الفوز مباشرةً قد أكد رئيس اتحاد كرة اليد في مصر “هشام نصر” على أن مكافأة التتويج بكأس العالم سوف تكون 1500 جنية لكل لاعب، وفي تصريح له عبر قناة أم بي سي مصر أكد بأنه لا تتوفر حالياً الإمكانيات المادية المناسبة لدفع مكافأت أكثر من المبلغ الذي تم الإتفاق عليه وهو 1500 جنيه مصري لكل لاعب.

1500 جنيه مكافأة لكل لاعب بعد التتويج بكأس العالم

وأضاف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد حالياً بأنه لا يوجد لائحة في الإتحاد تنص على وجود مكافآت للاعبين، بل يتم تحديده من قبل مجلس الإدارة وبعد الحصول على موافقة الجهات الإدراية المُختصة بذلك، يُذكر أن منتخب مصر قد تفوق على نظيره ألمانيا بنتيجة 32-28 مساء أمس الأحد 18 أغسطس، واختتم رئيس اتحاد كرة اليد تصريحاته بأن هناك مكافأة أكبر سوف تقوم بصرفها للاعبين ولكن الأمور الخاصة بالرعاة والدعم من قبل الشركات غير موجود على الإطلاق.