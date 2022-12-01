بعد تأهل بولندا والأرجنتين 10منتخبات في دور الـ16 من كأس العالم 2022

بعد مواجهات أمس نجحت الأرجنين في التأهل بعد فوزهم على المنتخب البولندي في مباراة من العيار الثقيل، بينما المنتخب البولندي تأهل على حساب منتخب المكسيك الذي فاز على المنتخب السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف مما أعطى أحقيقة لتأهل المنتخب البولندي غلى الدور الـ16، ليكون بذلك عدد المنتخبات التي تأهلت 10 منتخبات متأهلة لدور الـ16 وهي كل من أستراليا وإنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والسنغال، والأرجنتين وبولندا.

ومن ال10 منتخبات عرفت 8 منتخبات في كأس العالم 2022 الطريق إلى الطرف الأول لنهائي البطولة، بعد تأهلهم إلى دور الستة عشر، فمن المقرر أن يلتقي منتخبي إنجلترا ضد السنغال، والفائز منهما سيواجه المنتصر من هولندا وأمريكا، على أن يواجه المنتخبان الفائزان بعضهما ليحسم المواجهة بينهما المتأهل لمباراة ربع النهائي.

بينما سيواجه منتخب الأرجنتين نظيره أستراليا، وفرنسا ضد بولندا والفائز من المباراتين سيتأهل إلى ربع النهائي، ليتأهل فريق من الأربعة إلى نصف النهائي، والفائز في طريق كلا المجموعات الأربع الأولى سيتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم .