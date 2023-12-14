بعد تأهل الاتحاد لمواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية… جماهير النصر تشعر بخيبة أمل كبيرة

نجح نادي الاتحاد السعودي في تحقيق فوزا مهما على نادي أوكلاند سيتي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حالياً في المملكة العربية السعودية، حيث نجح الاتحاد في إحراز ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في هذه المباراة.

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وكانت هذه المباراة في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في السعودية في الفترة التي تتراوح بين 12 ديسمبر حتى 22 ديسمبر وكانت هذه المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة أمام أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا لتنتهي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء للعميد.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية

وبهذا الفوز الكبير ضرب نادي الاتحاد موعداً أمام النادي الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل في ساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة ويرغب الاتحاد إلى تحقيق الفوز على النادي الأهلي للوصول إلى نصف النهائي حيث يطمح العميد إلى تحقيق هذه البطولة بعد الأداء المخيب للآمال في دوري روش السعودي للمحترفين خاصةً وأن النادي الأهلي المصري يعد أحد أبرز الأندية العربية في بطولة كأس العالم للأندية وستكون مواجهة صعبة جداً واختبار المدرب الأرجنتيني جيراردو.

موقف النصر المحرج

هذا وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن جمهور النصر أصبح في موقف محرج بسبب كثرة مشاركة كل من نادي الاتحاد والهلال في كأس العالم للأندية وعدم مشاركة نادي النصر في هذه البطولة خاصةً بعدما شارك نادي الهلال في النسختين الماضيتين من البطولة.