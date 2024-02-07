بعد تأهل الأردن.. تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في نهائي كأس آسيا

تأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حقق الفوز على كوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي للبطولة التي تقام في قطر، ليحقق مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحة أحد المرشحين للقب بانتصاره بهدفين مقابل لا شيء بفضل هدفي يزن النعيمات وموسى التعمري.

فرحة لاعبي منتخب الأردن بعد الفوز على كوريا والتأهل إلى النهائي - مصدرة الصورة: الحساب الرسمي لكأس آسيا 2023 على منصة "إكس".

منتخب الأردن يتأهل إلى نهائي كأس آسيا 2023

وتمكن منتخب الأردن من تحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ليتأهل النشامى إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من مباراة قطر وإيران المقررة غدًا.

بات منتخب الأردن سادس المنتخبات العربية التي وصلت إلى نهائي كأس آسيا منذ بداية البطولة، حيث سبقه 5 منتخبات أخرى هي: السعودية، الكويت، العراق، قطر، والإمارات، وقد تمكنت الفرق العربية من الفوز باللقب 6 مرات في المجموع.

تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في نهائي كأس آسيا

المنتخب السعودي:

لعب السعودية في نهائي البطولة 6 مرات، حققت اللقب في 3 مناسبات (1984، 1988، 1996)، وحلت في المركز الثاني 3 مرات (1992، 2000، 2007).

المنتخب الكويتي:

تأهل منتخب الكويت إلى نهائي كأس أمم آسيا مرتين، حيث توج باللقب عام 1980 واكتفى بالمركز الثاني في عام 1976.

المنتخب العراقي:

شارك المنتخب العراقي في نهائي البطولة مرة واحدة فقط في عام 2007، وتمكن من التتويج باللقب في تلك النسخة.

المنتخب القطري:

حقق منتخب قطر لقب كأس أمم آسيا في نهائي 2019، ولديه الفرصة للتأهل للمباراة النهائية في النسخة الحالية في حال فوزه على إيران غدًا.

المنتخب الإماراتي:

تأهل المنتخب الإماراتي لنهائي بطولة كأس أمم آسيا مرة واحدة في عام 1996، وخسر اللقب أمام المنتخب السعودي في تلك المباراة.