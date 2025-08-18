بعد تألقه في الليج 1.. مصطفى محمد مطلوب في هذا النادي

أفادت تقارير صحفية فرنسية أن نادي لانس دخل في محادثات أولية مع المهاجم المصري مصطفى محمد، نجم نادي نانت، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

المهاجم الدولي صاحب الـ27 عامًا يرتبط بعقد مع فريقه الحالي حتى صيف 2027، ما يجعل مسألة رحيله رهينة بموافقة إدارة نانت.

ووفقًا لصحيفة ليكيب، فإن لانس وضع مصطفى محمد ضمن أولوياته الهجومية لتعزيز الخط الأمامي، غير أن النادي الملقب بـ”الدم والذهب” لم يتقدم بعد بعرض رسمي.

ويأتي هذا الاهتمام بعد أن كان نادي نيس قد استكشف إمكانية ضم اللاعب قبل أن يتراجع عن الصفقة.

استعداد لمواجهة باريس سان جيرمان

في الوقت ذاته، أعلن المدرب لويس كاسترو قائمة نانت الرسمية التي تستعد لمواجهة باريس سان جيرمان في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد، مع توقعات بالاعتماد عليه في التشكيل الأساسي.

أرقام مميزة مع نانت

منذ انتقاله إلى نانت في صيف 2022 قادمًا من غلطة سراي، فرض مصطفى محمد نفسه كعنصر محوري في الفريق.

فقد شارك في 83 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها 27 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، متجاوزًا حاجز 6,300 دقيقة لعب.

وخلال موسم 2022-2023، أنهى مصطفى محمد الدوري كأفضل هدافي نانت برصيد 11 هدفًا، مسهمًا بدور كبير في بقاء الفريق ضمن أندية الدرجة الأولى، ما عزز مكانته لدى الجماهير ووسائل الإعلام الفرنسية.

قوة بدنية وحس تهديفي

يتميز المهاجم المصري بقوته البدنية وتفوقه الواضح في الكرات الهوائية، إضافة إلى دقته في تنفيذ ركلات الجزاء حيث نجح في تسجيل 6 ركلات منذ وصوله إلى فرنسا.

هذه القدرات جعلته أحد الأوراق الرابحة في تشكيلة نانت خلال الموسمين الماضيين.

مستقبل مفتوح

ومع انطلاق الموسم الجديد، يواصل مصطفى محمد سعيه لتعزيز أرقامه وتأكيد مكانته بين أبرز المهاجمين في الدوري الفرنسي، وسط متابعة دقيقة لمستقبله وإمكانية انتقاله إلى نادٍ أكبر في أوروبا، خاصة مع دخول لانس على خط المفاوضات.