بعد بيع 25 ألف تذكرة.. رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والباطن في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين

وقع نادي الاتحاد في في فخ التعادل أمام نادي الهلال في المباراة الماضية بعد التعادل بهدفين لكل فريق، وعطل هذا التعادل الاتحاد في طريقه نحو التربع على الصدارة، ويستعد الاتحاد لخوض لقاء جديد في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين أمام نادي الباطن.

موعد المباراة

يلاقي نادي الاتحاد نظيره نادي الباطن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 مايو 2023 في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتُلعب المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويأمل نادي الاتحاد في تحقيق انتصار ثمين على الباطن من أجل الزحف نحو اللقب.

يدخل الاتحاد اللقاء وفي رصيده 63 نقطة في المركز الأول، بينما يحتل نادي الباطن المركز الأخير برصيد 19 نقطة مصارعاً الهبوط، ويتبقى لنادي الاتحاد ثلاث مباريات في الدوري السعودي يسعى من خلالهم حصد 7 نقاط على الأقل للتتويج بلقب الدوري، حيث يحتل نادي النصر المركز الثاني برصيد 60 نقطة خلف المُتصدر الاتحاد.

رابط حجز تذاكر الاتحاد والباطن

وأعلن الموقع الرسمي لنادي الاتحاد بدء حجز التذاكر الخاصة بالمباراة حيث يمكنك شراء التذاكر باتباع الخطوات التالية:

فتح الموقع الرسمي لنادي الاتحاد من هنا.

الضغط على كلمة “شراء التذاكر” الموجود أسفل إعلان المباراة.

مطلوب منم إدخال البريد الإلكتروني والرقم السري.

بعد تسجيل الدخول تقوم مباشرة بشراء التذكرة وتحديد مكان المقعد.

ويسعى عدد كبير من جمهور الاتحاد حضور المباريات المتبقية للفريق حيث إنها تعتبر مباريات حاسمة وفي غاية الأهمية.