بعد بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يُحقق رقمًا قياسيًا فريد من نوعه

انتزع الأهلي المصري بطاقة العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما كرر تفوقه إيابًا على نظيره الترجي التونسي، أمس الجمعة، بنتيجة هدف للا شىء، ليبلغ مجموع مبارتي الذهاب والإياب “رباعية نظيفة” للعملاق القاهري، على حساب فريق باب سويقة، ضاربًا الموعد في نهائي البطولة، في انتظار تحديد هوية منافسه في المواجهة النهائية المُرتقبة، فيما ما بين صن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي.

الأهلي يُحقق رقمًا قياسيًا فريد من نوعه:

ببلوغ الدور النهائي من لقب أمجد الكؤوس الإفريقية، يكون الأهلي قد وصل إليه للعام الرابع على التوالي، وعلى وجه التجديد خلال أعوام “2020، و2021، و2022، و2023” في تكرار لما حققه فريق القرن الإفريقي خلال النسخ الأربعة “2005، و2006، و2007، و2008” وهو رقم قياسي هو الأول من نوعه، ينفرد به الأهلي، دونًا عن سائر منافسيه داخل القارة الإفريقية.

الأهلي يتجاوز الترجي بأقدام الشحات:

ونجح فريق الأهلي المصري في الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف، خلال المواجهة التي أقيمت على استاد القاهرة، مساء أمس الجمعة.

وجاء هدف المباراة الوحيد، بتوقيع أقدام حسين الشحات في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

تشكيل الأهلي في مواجهة الترجي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أليو ديانج

خط الهجوم: الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

موعد لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا:

في وقتٍ سابق، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 موعدًا لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، على أن تقام المباراة في القاهرة..

أما مباراة الإياب التي سيتم تسليم فيها “الأميرة الأفريقية” فستقام الأحد الموافق 11 يونيو 2023 إما في الدار البيضاء أو بريتوريا، وفقًا لما ستُسفر عنه نتيجة مواجهة الوداد وصن داونز، اليوم السبت.