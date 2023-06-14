بعد انضمام رونالدو وبنزيما.. الدوري السعودي يصبح ضمن أفضل دوريات العالم

في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أصبح الدوري السعودي حديث العالم بسبب العدد الكبير من النجوم الذين انضموا للفرق السعودية وبعض اللاعبين على وشك الانضمام إليه.

وتهدف الحكومة السعودية إلى وضع الدوري السعودي للمحترفين في مصاف بطولات الدوريات العالمية الكبرى، حيث حظي الدوري باهتمام كبير في المواسم الأخيرة، خاصة مع انضمام البرتغالي رونالدو إلى صفوف النصر، وانضمام الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة.

تصنيف الدوري السعودي

الدوري السعودي من أقوى بطولات كرة القدم في منطقة الخليج العربي والعالم العربي بأسره، لأنه بصرف النظر عن وجود الحكام المتميزين، شهد الدوري السعودي أيضًا تطورًا هائلاً في الملاعب والبنية التحتية، ويحتل الدوري السعودي المرتبة 40 في العالم، يعتبر الدوري السعودي من أقوى الأحداث الرياضية في قارة آسيا، حيث تبلغ قيمته السوقية ما يقرب من 400 مليون يورو.

أول نسخة لبطولة الدوري السعودي

أقيمت أول مباراة لبطولة الدوري السعودي عام 1974 تحت مسمى “الدوري التصنيفي” وكان النصر أول فريق يفوز ببطولة الدوري السعودي موسم 1974-1975 بقيادة المدرب المصري محمود أبو رجيلة.

وفي عام 1976 أجرى الدوري السعودي أولى مسابقاته الرسمية بمشاركة 16 فريقًا من مختلف المناطق، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، وتوج فريق الهلال بالبطولة.